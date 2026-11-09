Ciała Magdaleny i jej rodziców odnaleziono w mieszkaniu rodziny sprawcy sobotniego ataku w Krakowie. Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że za obie zbrodnie odpowiada ta sama osoba.

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Poruszające pożegnanie studentki ASP

Magdalena Oksińska studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak informuje TVN24, rektor uczelni, prof. Andrzej Bednarczyk, skierował do społeczności akademickiej list, w którym wyraził ból po tragedii. „Nic już nie będzie takie jak dawniej. Delikatna tkanka naszej akademickiej społeczności została boleśnie zraniona. Jedynie wspólnie możemy powrócić do zdrowia” – napisał.

Sąsiedzi wspominają 21-latkę jako zdolną dziewczynę, która dobrze się uczyła i pięknie malowała. Magdalena Oksińska była absolwentką Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta instytucja również pożegnała ją we wpisie na social mediach, opisując ją jako wyjątkowo uzdolnioną artystkę oraz wrażliwą, pracowitą, skromną i ciepłą osobę. Kondolencje przekazały również lokalne Biuro Wystaw Artystycznych oraz II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jej obrazy opowiadały o doświadczeniach młodości

Jak przypomina TVN24, w 2024 r. w działającym w Ostrowcu Biurze Wystaw Artystycznych można było oglądać prace Magdaleny na wystawie „ACNE VULGARIS”. Tytuł nawiązywał do trądziku, który artystka traktowała jako symbol codzienności młodego człowieka. W swojej twórczości odnosiła się do pierwszych ważnych, trudnych i krępujących doświadczeń życiowych.

Śledztwo w sprawie ataku w Krakowie obejmuje również zabójstwo Magdaleny i jej rodziców. W związku z tragedią 8 i 9 listopada ogłoszono dniami żałoby narodowej.