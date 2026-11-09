Godziny spędzane przed komputerem, pochylanie głowy nad smartfonem i odpoczynek na miękkiej kanapie sprawiają, że prawidłowa postawa łatwo schodzi na dalszy plan. Tymczasem naukowcy przekonują, że może mieć ona znaczenie nie tylko dla zdrowia fizycznego, lecz także psychiki.

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Zaskakujący związek postawy z pewnością siebie

Badanie, którego rezultaty opublikowano w październiku w „British Journal of Psychology”, wykazało, że osoby siedzące w wyprostowanej pozycji odczuwały większą pewność siebie i były bardziej skłonne do podejmowania ryzyka niż uczestnicy przyjmujący zgarbioną postawę. W eksperymencie polegającym na pompowaniu wirtualnego balonu, którego celem było zdobycie punktów i nagrody, osoby siedzące prosto częściej decydowały się na ryzyko, a jednocześnie rzadziej doprowadzały do pęknięcia balonu. Co istotne, badacze nie instruowali uczestników, jak mają siedzieć – ich pozycję kształtowało otoczenie.

Nie jest to pierwsze badanie wskazujące na związek postawy z samopoczuciem. W ramach eksperymentu omówionego w 2015 roku w czasopiśmie „Health Psychology” dowiedziono, że osoby siedzące prosto podczas stresującego przemówienia deklarowały wyższą samoocenę, lepszy nastrój i mniejszy lęk niż te, które się garbiły. Z kolei badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym Ohio w 2009 roku sugerowało, że wyprostowana pozycja może zwiększać pewność co do własnych myśli – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Jak zadbać o postawę? Eksperci wyliczają

Dobra postawa nie oznacza jednak nieustannego napinania mięśni i kontrolowania każdego ruchu. „Nie istnieje jedna idealna pozycja dla każdego. Z całą pewnością powinna ona zapewniać ciału odpowiednie podparcie oraz umożliwiać swobodne oddychanie i poruszanie się, nie wymagając przy tym nadmiernego wysiłku ani nie powodując bólu” – podkreśla w rozmowie z magazynem „Real Simple” fizjoterapeutka Gaby Van Sickle. Tego samego zdania jest jej kolega po fachu Joseph R. Hribick. Według niego najlepsza pozycja siedząca to taka, w której „ciało pozostaje stabilne, a mięśnie nie muszą nieustannie pracować, by utrzymać tułów w pionie”.

W praktyce oznacza to, że należy oprzeć plecy o oparcie krzesła, ustawić stopy płasko na podłodze, a biodra i kolana ułożyć mniej więcej pod kątem 90 stopni. Uszy powinny znajdować się w jednej linii z ramionami, a głowa ma pozostawać nad tułowiem, zamiast wysuwać się do przodu. Trzeba również rozluźnić ramiona. „Nie powinno się odczuwać dyskomfortu ani mieć wrażenia, że określone mięśnie pracują z nienaturalnie dużym wysiłkiem” – zaznacza Van Sickle.

Eksperci radzą również przyjrzeć się miejscu pracy. Monitor najlepiej ustawić na wysokości oczu, a klawiaturę i mysz umieścić na tyle blisko, by nie trzeba było wyciągać rąk do przodu. Dobrze dobrane krzesło powinno podpierać dolną i środkową część pleców. Zbyt głębokie siedzisko może utrudniać korzystanie z oparcia, a bardzo miękka kanapa – sprzyjać zapadaniu się i garbieniu. Równie istotne są regularne przerwy. Warto poruszać się na krześle, wstawać, spacerować lub przez pewien czas korzystać z biurka umożliwiającego pracę na stojąco. „Zamiast próbować utrzymywać idealną postawę przez osiem godzin, zmieniaj pozycję w ciągu dnia” – radzi Van Sickle. (PAP Life)