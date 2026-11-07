Ilustracja Aratasaurusa, w którego skamieniałościach znaleziono czerwone krwinki
Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Curtin w Perth w Australii. Jak twierdzą, udało im się wyizolować najstarsze czerwone krwinki dinozaura sprzed 115 mln lat. Wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) wydawanym przez amerykańską Narodową Akademię Nauk.
Jak podaje agencja Reuters, szczątki dinozaura odnaleziono w kopalni gipsu w stanie Ceará w północno-wschodniej Brazylii w 2008 r. Przedmiotem najnowszych analiz naukowców stały się zachowane kości prawej tylnej kończyny – w tym udowa, piszczelowa i fragmenty stopy należące do teropoda z gatunku Aratasaurus museunacionali. Ten dwunożny drapieżnik mierzył około 3,1 metra długości, a badany osobnik w chwili śmierci miał w przybliżeniu cztery lata.
Wewnątrz kanałów naczyniowych kości naukowcy zidentyfikowali liczne mikroskopijne struktury o kształcie charakterystycznym dla skamieniałych czerwonych krwinek (erytrocytów). Dalsze analizy wykazały obecność śladów zmineralizowanego hemu, zawierającej żelazo cząsteczki połączonej z hemoglobiną.
– Nie znaleźliśmy fiolki z krwią dinozaura. To, co widzimy, to mineralne i cząsteczkowe echo dawnej biologii, co z naukowego punktu widzenia jest znacznie ciekawsze – wyjaśnia geochemiczka dr Kliti Grice z Curtin University w Perth, główna autorka pracy.
Komórki obecne w płynach ustrojowych ulegają błyskawicznemu rozkładowi i niezmiernie rzadko zachowują się w zapisie kopalnym. Podczas gdy skamieniałości kości i zębów pozwalają odtworzyć anatomię zwierzęcia, zachowane ślady komórkowe dostarczają unikalnych danych o jego metabolizmie. Badacze zastrzegają jednak, by nie mylić przetrwania mikrostruktur z możliwością pozyskania DNA dinozaura.
– DNA i inne duże, bogate w informacje biomolekuły mają zupełnie inną charakterystykę zachowania niż małe cząsteczki i chemicznie przekształcone pozostałości molekularne. Przetrwanie morfologii przypominającej komórki i sygnałów chemicznych związanych z hemem nie oznacza, że przetrwało DNA, które pierwotnie znajdowało się wewnątrz komórek – wyjaśniła dr Grice.
Odkrycie dowodzi jednak, że informacje biologiczne mogą być zachowane w szczątkach znacznie dłużej, niż dotychczas zakładano.
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Według naukowców tym, co nadaje nowym badaniom szczególnej wagi, jest spójność zgromadzonych dowodów: jednoczesna obecność struktur odpowiadających krwinkom, ich umiejscowienie bezpośrednio w układzie naczyniowym kości oraz potwierdzone chemicznie ślady hemu.
– To, co uważamy za wyjątkowe w tym badaniu, to siła połączonych dowodów: liczne struktury przypominające krwinki czerwone in situ wewnątrz kości dinozaura, ich mineralizacja, ich lokalizacja w układzie naczyniowym oraz powiązane dowody chemiczne in situ odnoszące się do hemu. Według naszej najlepszej wiedzy takie połączenie nie zostało nigdy wcześniej wykazane w skamieniałości dinozaura w ten sposób – uważa dr Grice.
Zdaniem autorki badań odkrycie stanowi zachętę dla paleontologów na całym świecie do dalszego testowania granic przetrwania cząsteczek w skamieniałościach zamiast zakładania z góry, że informacje biologiczne zanikają po określonym czasie.
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