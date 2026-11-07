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Litwini wnikliwie przyglądają się Białorusi. Mają nadzieję, że Dzień X nie nadejdzie

W ciągu roku 25 razy zamknięte było lotnisko w Wilnie. Ostatnio Litwini odkrywają tunele pod granicą. I czujnie obserwują rosyjskie wojska. Czy zapowiada się atak? – To my mamy być pierwszą linią obrony – słyszymy od strażniczki, która, jeśli nadejdzie Dzień X, ma 60 minut, żeby się stawić z niezbędnym wyposażeniem. Byliśmy na pograniczu Litwy.

Publikacja: 07.11.2026 06:00

Przejście graniczne w Szumsku na Litwie

Przejście graniczne w Szumsku na Litwie

Foto: PAP/EPA

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Jerzy Haszczyński

Korespondencja z Litwy

Trafiam na właściwy dzień. W każdy wtorek Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) w Wilnie sporządza raport na temat Białorusi. – Rozpatrujemy 10 czynników, od aktywności wojskowej po incydenty na granicy. Czy pojawiły się drony, czy nielegalni imigranci próbowali się dostać na Litwę? Sprawdzamy trendy, porównujemy z poprzednimi tygodniami – mówi mi dyrektor NKVC Vilmantas Vitkauskas, gdy spotykamy się po południu w ostatni wtorek października. W jednej sali stół, krzesła i wygaszony ekran, w drugiej komputery i włączony ekran, na którym widać mapę Litwy i krajów sąsiednich. Jestem w miejscu, gdzie łączą się w całość wszystkie ważne dla Litwy informacje – z instytucji cywilnych, wywiadowcze i wojskowe.

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