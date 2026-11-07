Korespondencja z Litwy

Trafiam na właściwy dzień. W każdy wtorek Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) w Wilnie sporządza raport na temat Białorusi. – Rozpatrujemy 10 czynników, od aktywności wojskowej po incydenty na granicy. Czy pojawiły się drony, czy nielegalni imigranci próbowali się dostać na Litwę? Sprawdzamy trendy, porównujemy z poprzednimi tygodniami – mówi mi dyrektor NKVC Vilmantas Vitkauskas, gdy spotykamy się po południu w ostatni wtorek października. W jednej sali stół, krzesła i wygaszony ekran, w drugiej komputery i włączony ekran, na którym widać mapę Litwy i krajów sąsiednich. Jestem w miejscu, gdzie łączą się w całość wszystkie ważne dla Litwy informacje – z instytucji cywilnych, wywiadowcze i wojskowe.