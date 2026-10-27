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Andrzej Poczobut
Opowiedziałem, kim jestem i skąd pochodzę. Przedstawiłem historię obrazu, który mu podarowałem i poprosiłem o błogosławieństwo. Chodzi o obraz Matki Boskiej Kongregackiej. Do Grodna trafiła kiedyś kopia słynnego włoskiego obrazu. W Grodnie za sprawą tego obrazu dochodziło do cudów. Znajduje się w grodzieńskiej farze (katedrze św. Franciszka Ksawerego – red.).
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