Andrzej Poczobut: W grudniu wracam na Białoruś

– Nawet ludzie, którzy znali mnie tylko z widzenia, byli wzruszeni. To, że mogłem przyjechać i swobodnie się poruszać, odebrano jako sygnał, że może będzie lepiej – mówi „Rzeczpospolitej” Andrzej Poczobut, dziennikarz i jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi.

