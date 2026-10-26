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Putin i Łukaszenko wydali list gończy za Polakiem. Powodem „zakazane” książki na Białorusi

Nie trzeba walczyć w szeregach armii ukraińskiej, by znaleźć się na liście poszukiwanych w Rosji i na Białorusi. Wystarczy być wydawcą „zakazanych” książek.

Publikacja: 26.10.2026 04:24

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Rosja wydała list gończy za Polakiem. Powodem są książki

Rosja wydała list gończy za Polakiem. Powodem są książki

Foto: Adobe Stock

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Rusłan Szoszyn

Jarosław Iwaniuk jest obywatelem Polski i nie ma żadnych formalnych związków z Białorusią. Na Podlasiu, jak twierdzi, jego rodzina mieszka „z dziada pradziada”. Jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli mniejszości białoruskiej w Polsce. Na Białorusi był wielokrotnie, ale po raz ostatni odwiedził ten kraj na początku 2020 r., jeszcze przed feralnymi wyborami prezydenckimi, protestami i represjami. Mimo to kilka tygodni temu rosyjskie MSW wydało za nim list gończy. Znalazł się na liście poszukiwanych w Rosji na wniosek władz Białorusi. Nie należy do grona liderów białoruskiej opozycji demokratycznej czy ochotników walczących po stronie armii ukraińskiej. Nie jest też dywersantem czy operatorem dronów uderzających w rosyjskie rafinerie. Co więc sprawiło, że mieszkaniec Białegostoku znalazł się na celowniku służb Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina?

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