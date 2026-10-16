Rzeczpospolita

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Wszechobecna przemoc czyni nas obojętnymi. A zobojętnienia w statystykach nie widać

Czy ten codzienny spektakl przemocy, jaki oglądamy w filmach, serialach, grach komputerowych i w wiadomościach, czyni nas agresywnymi? Przez lata setki badań pokazywały efekt, którego, jak się okazuje, nie ma.

Publikacja: 16.10.2026 14:02

Statystyczne dziecko obejrzy w telewizji 18 tys. morderstw, zanim skończy 16 lat. Skąd ta liczba? Zn

Statystyczne dziecko obejrzy w telewizji 18 tys. morderstw, zanim skończy 16 lat. Skąd ta liczba? Znikąd

Foto: Adobe Stock

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Tomasz Witkowski

W marcu 1930 r. amerykańscy producenci filmowi przyjęli dokument, który przez następne 37 lat rozstrzygał, co wolno pokazać w kinie. Oficjalnie nazywał się Kodeksem produkcji filmowej, do historii przeszedł jednak jako Kodeks Haysa – od nazwiska Willa Haysa, byłego poczmistrza generalnego Stanów Zjednoczonych, którego Hollywood zatrudniło, by uprzedzić cenzurę państwową poprzez wprowadzenie własnej. Przez niemal cztery dekady żaden film nie trafił do amerykańskich kin bez pieczęci biura Haysa, a jego urzędnicy czytali scenariusze zdanie po zdaniu.

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