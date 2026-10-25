W nocy z 24 na 25 października czas zmienił się w Polsce z letniego na zimowy: o godzinie 3:00 zegarki cofnęły się z powrotem do godziny 2:00. Jak się okazuje, taka coroczna zmiana czasu (podobnie jak zmiana z czasu zimowego na letni) ma miejsce tylko w Europie i niewielu państwach poza nią. Kto poza Europą nie zmienia czasu? I przede wszystkim – które europejskie państwa nie zmieniają czasu?

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Zmiana czasu z letniego na zimowy. Te państwa jej nie wdrożyły

Większość państw na świecie nie przestawia zegarków dwa razy w roku. W samej Europie oraz na jej pograniczu, a więc w obszarze, gdzie zmienianie czasu jest najczęstsze, nie robią tego mieszkańcy m.in. Islandii, Białorusi, Rosji, Turcji, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Mieszkańcy tych krajów nie przestawiają zegarków, podobnie jak mieszkańcy zdecydowanej większości azjatyckich państw – m.in. Chin, Japonii, Indii, obu Korei, Indonezji, Tajlandii czy Wietnamu.

Jak wynika z danych portalu timeanddate.com, z czasu letniego (ang. Daylight Saving Time, DST) na całym świecie nie korzysta aż 178 państw. Wśród nich znajduje się większość państw Afryki (poza Egiptem i Marokiem; w tym ostatnim ma to związek z ramadanem), Azji (poza np. Izraelem) i Ameryki Południowej (poza np. Peru).

W niektórych krajach zmiana czasu następuje tylko w części jego regionów – np. w Australii i Kanadzie. Podobnie na Grenlandii.

Z kolei na Antarktyce zależnie od obszaru albo nie korzysta się z czasu letniego (w większości miejsc), albo się korzysta od września do kwietnia (w niewielu obszarach). Co ciekawe, na Antarktyce znajduje się także jedyny obszar, w którym czas letni obowiązuje cały rok – jest to stacja badawcza Palmer Station.