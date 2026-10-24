W sobotę w największych włoskich miastach odbyły się demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia. Protesty zorganizowano tydzień po zamieszkach, które wybuchły w różnych częściach kraju. Tym razem również doszło do incydentów z użyciem przemocy, choć ich przebieg różnił się w zależności od miasta.

Jak informuje agencja Reutera, do starć między demonstrantami a funkcjonariuszami policji doszło w Turynie, Rzymie i Bolonii. Z kolei w Mediolanie protesty miały w większości pokojowy charakter.

W związku z obawami przed ponownymi zamieszkami włoskie władze zdecydowały się na wprowadzenie wzmożonych środków bezpieczeństwa. Na ulicach pojawiły się liczne oddziały policji, a wiele sklepów zostało zamkniętych w obawie przed możliwymi zniszczeniami.

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Sobotnie demonstracje odbyły się tydzień po gwałtownych protestach, podczas których uczestnicy starli się z policją, plądrowali sklepy i niszczyli budynki. Po tym, jak w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wezwania do organizowania kolejnych protestów, włoskie służby rozpoczęły przygotowania do zabezpieczenia zgromadzeń.

W sobotę rano włoska policja poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzewanej o związek z organizacją tzw. Ruchu 17 Października, odpowiedzialnego za protesty z poprzedniego weekendu. Przewieziono ją do komendy policji w Mediolanie w celu przesłuchania.

Pomimo starć, do których doszło w kilku miastach, media informują, że podczas sobotnich demonstracji nie zaobserwowano przypadków plądrowania sklepów ani niszczenia mienia.

Protesty w Belgii. Demonstranci domagają się większych nakładów na edukację

Do demonstracji doszło w sobotę również w Belgii. W Brukseli setki protestujących, w większości młodych ludzi, zgromadziły się, aby domagać się poprawy warunków w systemie edukacji.

Uczestnicy protestów apelowali o zwiększenie finansowania szkolnictwa, a także oskarżali policję o stosowanie nadmiernej przemocy. Sobotnie zgromadzenie było kontynuacją demonstracji organizowanych w Belgii w ostatnich miesiącach.

Jak relacjonują belgijskie media, podczas protestów doszło do starć między demonstrantami a funkcjonariuszami. Policja użyła gazu łzawiącego i pieprzowego. Skala sobotnich zamieszek była jednak znacznie mniejsza niż podczas protestów, do których doszło w Belgii tydzień wcześniej. Starcia w Brukseli były również zdecydowanie mniej gwałtowne niż wydarzenia w sąsiedniej Francji. 

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Starcia demonstrantów z policją w Brukseli. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego

Podczas jednego z sobotnich incydentów w Brukseli demonstranci zaczęli uciekać przed ścigającymi ich policjantami, a część protestujących przewróciła się na ziemię. Jak podaje agencja Reutera, która powołuje się na świadka zdarzenia, funkcjonariusze uderzali i kopali jednego z demonstrantów.

W innym miejscu protestujący rzucali znaki drogowe oraz inne przedmioty na stertę wypożyczanych hulajnóg i rowerów, po czym próbowali ją podpalić.

Pomimo tych wydarzeń brukselska policja przekazała w wydanym oświadczeniu, że podczas sobotnich protestów nie doszło do poważnych incydentów. Funkcjonariusze podkreślili, że podjęli działania mające na celu – jak zaznaczono – „zapewnienie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa wszystkich osób”.

Policja w Brukseli poinformowała również o zatrzymaniu dziewięciu osób. Pięć osób zostało tymczasowo zatrzymanych za zakłócanie porządku publicznego. Kolejne cztery zatrzymano zaś w związku z posiadaniem niedozwolonej broni oraz podżeganiem do zamieszek.