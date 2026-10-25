Fragment książki Stefana Szczepłka „Legia Warszawa. 110 lat emocji”, która ukazała się nakładem wydawnictw SQN, Kraków 2026. Tytuł i śródtytuły od redakcji.

Kiedy powstała Legia? Każdy wie, że w roku 1916, a próby przedstawiania innej daty spotykają się z protestami kibiców tego klubu. Nie ma powodów do urazy. Nawet jeśli Legii odejmie się kilka lat z życiorysu, nie zmieni to jej wizerunku najpotężniejszego i najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. A są powody do kwestionowania tej daty.