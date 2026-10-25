Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Legia była efemerydą, którą trudno nazwać klubem. Daty założenia nie da się obronić

Początki Legii są szczególne z kilku powodów. Można mówić o drużynie, a nie klubie, bo poza piłką nożną innych sekcji w niej wtedy nie było. Powstała podczas wojny, wśród założycieli i pierwszych piłkarzy nie było Warszawiaków, a do stolicy przeniesiono ją dopiero po odzyskaniu niepodległości.

Publikacja: 25.10.2026 08:08

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
W 1916 r. drużyna legionowa rozegrała kilka meczów, wyniki wprawdzie się zachowały, ale nie ma pewno

W 1916 r. drużyna legionowa rozegrała kilka meczów, wyniki wprawdzie się zachowały, ale nie ma pewności, czy są zgodne ze stanem na boisku

Foto: Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918

Reklama
Reklama
Reklama

Stefan Szczepłek

Fragment książki Stefana Szczepłka „Legia Warszawa. 110 lat emocji”, która ukazała się nakładem wydawnictw SQN, Kraków 2026. Tytuł i śródtytuły od redakcji. 

Kiedy powstała Legia? Każdy wie, że w roku 1916, a próby przedstawiania innej daty spotykają się z protestami kibiców tego klubu. Nie ma powodów do urazy. Nawet jeśli Legii odejmie się kilka lat z życiorysu, nie zmieni to jej wizerunku najpotężniejszego i najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. A są powody do kwestionowania tej daty.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama