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W 1916 r. drużyna legionowa rozegrała kilka meczów, wyniki wprawdzie się zachowały, ale nie ma pewności, czy są zgodne ze stanem na boisku
Fragment książki Stefana Szczepłka „Legia Warszawa. 110 lat emocji”, która ukazała się nakładem wydawnictw SQN, Kraków 2026. Tytuł i śródtytuły od redakcji.
Kiedy powstała Legia? Każdy wie, że w roku 1916, a próby przedstawiania innej daty spotykają się z protestami kibiców tego klubu. Nie ma powodów do urazy. Nawet jeśli Legii odejmie się kilka lat z życiorysu, nie zmieni to jej wizerunku najpotężniejszego i najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. A są powody do kwestionowania tej daty.
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