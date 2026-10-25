W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy wywiad, który ukazał się na rp.pl 20 października.

14 października przed Wyższym Sądem Krajowym w Hamburgu rozpoczął się proces Ukraińca Serhija K., oskarżonego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Przy pracy nad bestsellerową książką „Die Sprengung” niemieccy dziennikarze śledczy Oliver Schröm i Ulrich Thiele rozmawiali z licznymi śledczymi, politykami i pracownikami służb specjalnych. Dotarli również do osób, które według ich ustaleń organizowały sabotaż. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Schröm opowiada o zaskakującej rozmowie Wołodymyra Zełenskiego z Mateuszem Morawieckim, polskich ostrzeżeniach przed Rosją i o tym, dlaczego sprawa Nord Stream do dziś dzieli Niemcy i Polskę.