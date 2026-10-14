Przed Hanzeatyckim Wyższym Sądem Krajowym w Hamburgu staje 14 października Serhij K., uważany za dowódcę siedmioosobowej grupy Ukraińców, która podłożyła ładunki na dnie Bałtyku. Wybuch nastąpił 26 września 2022 r., siedem miesięcy po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę przeciw Ukrainie. Większość podejrzanych to cywilni nurkowie (wśród nich jedna kobieta), Serhij K. był oficerem.

Proces następuje po wielkim śledztwie Federalnego Biura Kryminalnego (BKA) i policji federalnej. Wysadzenie rurociągu, dzięki któremu Rosja dostarczała Niemcom tani gaz, nazywane jest w Niemczech antykonstytucyjnym sabotażem. W akcie oskarżenia, który hamburski sąd przyjął miesiąc temu, Serhijowi K. przypisuje się współwinę za „zbrodnię wojenną”. Ma ona polegać na „stosowaniu zakazanych metod prowadzenia wojny poprzez ataki na obiekty cywilne, spowodowanie eksplozji, zniszczenie obiektów budowlanych”.