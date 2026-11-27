Szczyt z udziałem przywódców państw G20 odbędzie się w dniach 14–15 grudnia w Miami. Udział w szczycie ma wziąć m.in. Polska – nasz kraj reprezentować będzie w Miami prezydent Karol Nawrocki.

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Trump w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nie wie, czy na szczycie pojawi się Władimir Putin. – Ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może. Niektórym osobom by się to nie spodobało – zauważył Trump. Niedawno 20 kongresmenów zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej Republikańskiej, opublikowało list do prezydenta USA, w którym domagają się wycofania zaproszenia dla Putina na szczyt G20.

Donald Trump: Władimir Putin był bardzo urażony usunięciem z grupy G8

- Wiecie, kiedy (Putin) był członkiem G8, prezydent (Barack) Obama chciał, żeby go stamtąd usunięto. Gdyby pozostał członkiem tej grupy, być może nie mielibyśmy teraz tej wojny. Był bardzo urażony tym, co się wtedy wydarzyło. A teraz mamy G7 – mówił też prezydent USA. Rosja została wykluczona z grupy G8 po nielegalnej aneksji Krymu.

- Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym, żeby był z nami. Uważam, że była to znacznie silniejsza grupa, kiedy Rosja była jej członkiem. Spotykamy się i rozmawiamy o Rosji, o Ukrainie. Mówię: czy nie byłoby lepiej, gdyby była tu też Rosja? – pytał Trump.

Kreml jak dotąd nie poinformował, czy Putin zamierza wziąć udział w szczycie G20.

Grupa G20 w liczbach Foto: PAP

Donald Trump powtarza, że Władimir Putin chce końca wojny

Trump mówił też, że jego stanowisko względem Rosji jest twarde – argumentował to tym, że przekazał Ukrainie pociski przeciwpancerne i nałożył na Rosję sankcje. Podkreślił po raz kolejny, że zależy mu na doprowadzeniu do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Ten temat miał być poruszony w czasie środowej rozmowy Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze słowa, że Putin chce zakończenia wojny. – Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga – zaznaczył. Jak dodał, Ukraina i NATO również chciałyby końca wojny. – Druga strona chciałaby, by to się zakończyło. NATO by chciało, by to się zakończyło. Właśnie zamówili 750 samolotów F-35. To wielkie zamówienie. (...) Szkoda, że czują, że ich potrzebują – mówił.

We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu Trump i Rutte napisali, że omówili m.in. „jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu”. Jednak kilka godzin później, publikując wpis w serwisie Truth Social, prezydent zmienił wydźwięk tego oświadczenia. W rezultacie zapis został zmieniony tak, by stwierdzał, że zarówno „Rosja, jak i Ukraina” muszą unikać takich działań. Przedstawiciel NATO poinformował serwis Politico, że pierwotny komunikat był oficjalnym, wspólnie uzgodnionym stanowiskiem obu stron. Sugeruje to, że Trump później jednostronnie zmodyfikował jego treść – podkreślił portal.

Mówiąc o rozmowie z Ruttem, Trump relacjonował, że dotyczyła ona m.in. amerykańskich wojsk w Europie. Jak dodał, rozmawiał o tym długo z sekretarzem generalnym NATO. Trump powtórzył swoje zarzuty wobec Europy, która „nie była zbyt pomocna w kwestii Iranu”. – Ale zdobyliśmy Grenlandię. (...) Jest trzy razy większa od Teksasu i szczerze mówiąc, to sprawiło, że zacząłem nieco inaczej na to patrzeć – zaznaczył odnosząc się do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa Arktyki, które zezwala USA na budowę dwóch nowych baz wojskowych na wyspie.