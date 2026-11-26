„WSJ” napisał, że październikowa rozmowa prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Størego miała na celu deeskalację w rejonie Morza Bałtyckiego, po tym, jak Rosja zagroziła użyciem broni atomowej w przypadku próby blokowania rosyjskich portów. Niepokój Rosji miały wywołać – według „WSJ” – słowa Sikorskiego, który 11 września zasugerował, by NATO przeprowadziło przy Królewcu ćwiczenia tak agresywne, żeby Putin obawiał się ataku i musiał przerzucić wojska z Ukrainy.

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Oficjalnie rozmowa Stubba i Størego miała dotyczyć negocjacji mających doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. W rzeczywistości jednak obaj przywódcy mieli zapewnić Putina, że w warunkach pokoju ich kraje nie będą blokować Morza Bałtyckiego.

Radosław Sikorski o blokowaniu Bałtyku przez NATO: Nikt nie ma intencji blokowania

– Nikt nie ma żadnych intencji blokowania czegokolwiek a ćwiczenia na naszym własnym terytorium to nasze suwerenne prawo – skomentował te doniesienia Sikorski.

W kontekście ostatnich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety i drony oraz tego, czy sojusznicy Polski powinni w większym stopniu zaangażować się w obronę polskiej przestrzeni powietrznej, wicepremier odparł: – Już podjęta została decyzja o wysłaniu w nasz region samolotu wczesnego ostrzegania AWACS. Ale potrzebujemy też innych aktywów (...), a więc myśliwców przechwytujących, rakiet, systemów antyrakietowych i antydronowych. Nasza reakcja była natychmiastowa (...).

– Mam nadzieję, że NATO poprze swoją solidarność realnymi, namacalnymi działaniami – podsumował.

Na pytanie, czy jeśli polska przestrzeń powietrzna zostanie naruszona, należy wprowadzić na wschodzie kraju strefę zakazu lotów oraz czy, w przypadku kolejnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony lub rakiety, należy w ogóle zakazać lotów nad Polską samolotów, które wyleciały z Rosji lub mają w niej wylądować, polityk odpowiedział z rezerwą.

– Co do strefy zakazu lotów proszę pytać wojsko (...). Co do tej sankcji, to jedna z opcji, które można rozważyć – odparł.

Wicepremier i szef MSZ odniósł się też do wywiadu, jakiego udzielił Jared Kushner. W rozmowie z Matthiasem Doepfnerem, szefem koncernu Axel Springer stwierdził on m.in. że Władimir Putin jest „arcymistrzem polityki” i „postacią historyczną”.

– Na pewno Władimir Putin przejdzie do historii jako jeden z agresorów, jako lider Rosji, który próbował odbudować imperium i mu się nie udało – odparł Sikorski.

Radosław Sikorski o Karolu Nawrockim: Chętnie umożliwimy mu wykonywanie konstytucyjnych obowiązków

Sikorskiego pytano też o ranking zaufania Onetu, w którym wicepremier – po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku – wyprzedził prezydenta Karola Nawrockiego.

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki przegrywa z Radosławem Sikorskim. Jest nowy ranking zaufania W najnowszym rankingu zaufania do polityków IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku stracił pozycję lidera. Pierwszy w...

– Oczywiście aprobata rodaków to zawsze miła rzecz, przyjmuję to z pokorą i jako bodziec do kontynuacji działania, służby na rzecz Polski. Mam nadzieję, że skłoni to też Kancelarię Prezydenta do refleksji, że może taka wojna totalna z rządem, konfrontacja i szantaż wobec MSZ, niepodpisywanie nominacji ambasadorskich, nieodwoływanie ambasadorów, że może im to nie służy. My oczywiście pierwsi do zgody i bardzo chętnie umożliwimy i ułatwimy panu prezydentowi wykonywanie jego konstytucyjnych obowiązków – odparł.