Ponad 80 lat temu spotkali się w Jałcie trzej mocarze: prezydent USA, premier Wielkiej Brytanii i dyktator Związku Sowieckiego, a następnie podzielili Europę na strefy wpływów. Zdecydowali o losach licznych narodów ponad ich głowami, licząc się tylko z własnym interesem i prawem zwycięskich mocarstw do narzucenia innym swojej wizji świata.

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O takim właśnie, powtórzonym scenariuszu Jałty marzy dziś Władimir Putin. Jeśli wierzyć rosyjskiej propagandzie, udało mu się właśnie do tego doprowadzić w czasie spotkania w Shenzhen z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem.

Między spotkaniem w Jałcie i Shenzen są oczywiście pewne podobieństwa. Mocarzy jest trzech. Tak jak wtedy toczy się wojna, a Rosja deklaruje, że tam, gdzie stanęła stopa rosyjskiego żołnierza, na zawsze musi pozostać jej władza. Przedstawiciele Europy nie zostali zaproszeni na spotkanie. A kremlowski despota, tak jak wówczas, cieszy się sympatią prezydenta USA. Roosevelt był Stalinowi wdzięczny za pokonanie Niemiec i oczekiwał pomocy przy walce z Japonią, Trump określa się jako przyjaciel Putina – z powodów bliżej nieznanych, które jednak mogą mieć coś wspólnego z finansowymi interesami jego i jego rodziny.

Ale są i znaczące różnice. Choć pod względem gospodarczym USA dominowały w Jałcie nad oboma partnerami (PKB zniszczonego przez wojnę ZSRR był pięciokrotnie niższy, a Wielka Brytania była po uszy zadłużona u swojego amerykańskiego sojusznika), mimo wszystko dysproporcje nie były tak wielkie, jak obecnie. Rosyjski PKB jest dziś 5–10-krotnie mniejszy od PKB obu gigantów (zależy, według jakiej metody mierzyć). Słowem, Rosja jest przy pozostałych mocarstwach ekonomicznym karłem, w dodatku w coraz większym stopniu uzależnionym gospodarczo od Chin.

Jałta w wersji light. Putin chce podziału świata, ale ma słabe karty

Wiele wskazuje na to, że niezależnie od wyniku wojny z Ukrainą (i – niezależnych od jej prawdziwego wyniku – triumfalnych ocen rosyjskich mediów, bez wyjątku podporządkowanych dziś władzy), Rosja stanie się jej największym przegranym, staczając się do roli satelity azjatyckiego giganta. Podobnie jak w ciągu kilku lat po Jałcie status światowego mocarstwa straciła zrujnowana gospodarczo Wielka Brytania.

Aby to zrównoważyć, Putin powinien (tak jak Stalin) chwalić się podczas spotkania świeżymi sukcesami swojej sławnej armii. W ciągu obecnego roku zdołała ona zdobyć około stu kilometrów kwadratowych terytorium ukraińskiego, posuwając się w czasie ofensyw w tempie 15–20 m dziennie. Natomiast w ciągu trzech tygodni poprzedzających Jałtę Armia Czerwona wyparła Niemców z 200 tys. km kw. terytorium Polski, a jej oddziały pokonały dystans 500 km i podeszły na odległość 70 km od Berlina. No cóż, w tej dziedzinie Stalin miał nieco więcej atutów w ręce.

Uszkodzenie w przeddzień szczytu Mostu Krymskiego przypomina za to inne zdarzenie, do którego doszło w roku 1940, podczas berlińskiego spotkania Mołotowa z Ribbentropem. Akurat wtedy, kiedy zachęcający Moskwę do antybrytyjskiego sojuszu i wspólnego podziału świata Ribbentrop zadeklarował, że Wielka Brytania jest już praktycznie pokonana, atakujące Berlin bombowce RAF zmusiły obie delegacje do udania się do schronu.

No cóż, nawet gdyby obecne spotkanie odbyło się, tak jak poprzednie, w zdobytej przez Rosjan Jałcie, Putin i tak nie zdołałby tam dojechać swoją limuzyną.

