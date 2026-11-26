Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 25 na 26 listopada:

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SpaceX może zacząć tworzyć kosmiczne centra danych

Federalna Komisja Łączności (FCC) zatwierdziła wniosek firmy SpaceX w sprawie umieszczenia na orbicie okołoziemskiej miliona satelitów, które utworzą kosmiczne centra danych. Jak podała CBS News, przybliża to plany szefa spółki, Elona Muska, który chce wykorzystać energię słoneczną do zasilania systemów przetwarzania danych. Musk wyraził zadowolenie z decyzji FCC, podkreślając, że „będzie to ogromnym atutem dla Ameryki i całego świata”.

CBS News, powołując się na wcześniejszą dokumentację regulatora, wyjaśniła, że nowe jednostki będą odpowiedzialne za zdalne przesyłanie danych pomiarowych, śledzenie oraz nawigację. Będą także komunikować się z innymi satelitami, w tym z urządzeniami tworzącymi sieć internetową Starlink.

W dokumentacji złożonej w maju w związku z planowanym wejściem na giełdę (IPO), przedstawiciele SpaceX ocenili, że orbitalne centra danych zaspokoją gwałtownie rosnące zapotrzebowanie sektora sztucznej inteligencji (AI) na moc obliczeniową. Będą też generować energię wydajniej niż obiekty budowane na Ziemi, które stały się w Ameryce źródłem licznych sporów. W dokumentach giełdowych firma SpaceX zapowiedziała, że wynoszenie na orbitę pierwszych satelitów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji rozpocznie się już w 2028 roku.

„Wall Street Journal”: Prezydent Finlandii i premier Norwegii zapewnili Władimira Putina, że nie wprowadzą blokady Bałtyku

Październikowa rozmowa prezydenta Finlandii i premiera Norwegii z Władimirem Putinem miała na celu zapewnienie Rosji, że kraje te nie zamierzają wprowadzać blokady Bałtyku w czasie pokoju – wynika z informacji „Wall Street Journal”. Była to odpowiedź na niepokojące reakcje Rosji i groźby nuklearne.

Amerykański dziennik zdradził szczegóły stojące za inicjatywą prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere, którzy skontaktowali się z Putinem za pośrednictwem jednego z oligarchów („WSJ” nie podaje jego nazwiska). Choć rozmowa – krytykowana przez niektóre stolice w Europie - miała oficjalnie dotyczyć negocjacji o zakończeniu wojny w Ukrainie, głównym jej powodem miała być deeskalacja sytuacji na Bałtyku. Rosja miała obawiać się blokady swoich bałtyckich portów oraz była sfrustrowana zatrzymywaniem rosyjskich tankowców z tzw. floty cieni. Kreml ostrzegł państwa NATO, że jeśli dojdzie do blokady, Rosja „prewencyjnie” użyje broni jądrowej. Stubb miał uznać, że oficjalne sygnały o tym, iż Finlandia nie ma zamiaru wprowadzenia blokady do Kremla nie docierają, wobec czego dążył do osobistej rozmowy z Putinem.

Ostatecznie przywódcy Norwegii i Finlandii mieli powiedzieć rosyjskiemu przywódcy, że nie zamierzają wprowadzać blokady i będą postępować zgodnie z prawem.

Według cytowanych przez gazetę zachodnich urzędników, rosyjskie obawy były związane m.in. z wypowiedziami wicepremiera RP Radosława Sikorskiego, który 11 września zasugerował, by NATO przeprowadziło przy Królewcu ćwiczenia tak agresywne, żeby Putin obawiał się ataku i musiał przerzucić wojska z Ukrainy.

Cztery osoby zostały ranne w rosyjskim ataku na Kijów

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów późnym wieczorem 25 listopada ranne zostały cztery osoby, dwie z nich są w ciężkim stanie – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Według wstępnych danych w dzielnicy Desnianskiej w północno-wschodniej części miasta zniszczone zostały co najmniej dwa budynki przemysłowe.

Według ukraińskich źródeł wojskowych, do ataku na Kijów Rosjanie użyli co najmniej ośmiu rakiet, które zostały wystrzelone z rejonu Briańska położonego w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią.

Jared Kushner chwali Władimira Putina

W rozmowie z Matthiasem Doepfnerem, szefem koncernu Axel Springer, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner nazwał Władimira Putina „arcymistrzem polityki” i „postacią historyczną”.

- Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, (...) bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy – mówił o przywódcy Rosji.

Jednocześnie Kushner przekonywał, że rozmowy na temat powojennego ładu w Europie ułatwią porozumienie w najbardziej spornych między Ukrainą a Rosją kwestiach, w tym w kwestiach terytorialnych. Zięć Trumpa zaznaczył przy tym, że „większość granic w Europie zmieniała się z czasem”. – Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie – podkreślił. Rosja sygnalizowała wcześniej, że domaga się uznania rosyjskich podbojów na Ukrainie, a także wycofania się Ukraińców z zajmowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego.

Wielka obława na gangi narkotykowe w Portugalii

Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa Portugalii zatrzymali co najmniej 21 członków grup przestępczych zajmujących się przemytem narkotyków. Obławę przeprowadzono w popularnym wśród turystów regionie Algarve oraz w aglomeracji Lizbony, stolicy kraju.

Jak przekazała portugalska policja, do środowego wieczora ujęto 12 osób w Lizbonie oraz na jej obrzeżach, a także dziewięć w rejonie algarwijskich miast Faro i Loule, na południu kraju.

Podczas policyjnych operacji w Algarve i Lizbonie, w których uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy, przejęto różne rodzaje narkotyków, broni, a także fałszywe banknoty, głównie o nominale 50 euro. Nie sprecyzowano dokładnej ilości zarekwirowanych narkotyków. Według portugalskich śledczych grupy przestępcze były obserwowane od kilku miesięcy, a służby zidentyfikowały już ich przywódców.

Wielki pożar na drodze w Gizie. 31 osób nie żyje

31 osób zginęło, a 21 zostało rannych w pożarze, który wybuchł na drodze w Gizie, po tym jak przewróciła się tam cysterna przewożąca paliwo. Powodem wypadku miał być zerwany kabel wysokiego napięcia, który sprawił, że kierowca cysterny stracił kontrolę nad pojazdem, przejechał przez pas zieleni oddzielający jezdni, a cysterna, którą prowadził przewróciła się.

W pożarze zniszczonych zostało 27 pojazdów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku i pobiera na miejscu tragedii próbki DNA, by zidentyfikować ofiary.

Nadzór nad udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadku objął osobiście egipski minister zdrowia.