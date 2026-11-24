Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 23 na 24 listopada:

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Główne indeksy giełdowe w Azji mocno w górę po powrocie Jensena Huanga do Nvidii

Najważniejsze indeksy giełdowe w Japonii, Korei Płd. i na Tajwanie odnotowały 24 listopada wzrosty. To reakcja na informację o powrocie Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii, co odnowiło zaufanie inwestorów do sektora sztucznej inteligencji (AI). Japoński indeks Nikkei zyskał w pewnym momencie ponad 5 proc., południowokoreański KOSPI wzrósł o 7 proc., a tajwański Taiex otworzył się zwyżką rzędu 9 proc. Motorem zwyżek były akcje podmiotów powiązanych z AI, w tym japońskiego SoftBanku oraz południowokoreańskich gigantów SK Hynix i Samsunga.

Czytaj więcej Biznes Jensen Huang ponownie na czele Nvidii Nvidia poinformowała, że przywróciła na stanowisko prezesa Jensena Huanga ze skutkiem natychmiastowym.

Ożywienie po powrocie Huanga na stanowisko prezesa Nvidii odwróciło negatywny trend z ostatnich tygodni, napędzany obawami o regulacje w branży sztucznej inteligencji (AI) i dymisją Huanga.

Japoński portal Nikkei Asia zwraca jednak uwagę, że część analityków kwestionuje trwałość odbicia w sektorze AI. Zastrzegają, że akcje Nvidii pozostają znacznie poniżej historycznych maksimów z początku października oraz poziomów notowanych tuż przed dymisją prezesa.

Serbia: Były prezydent zapowiedział głodówkę

Aleksandar Vučić, były prezydent Serbii, a obecnie poseł serbskiego parlamentu, oświadczył, że w razie próby jego zatrzymania rozpocznie strajk głodowy, dodając, że na ulice kraju wyjdzie wówczas milion ludzi. Występując w telewizji Pink Vučić stwierdził, że nie zamierza uciekać ani się ukrywać. - Co zrobią, gdy w chwili, w której do tego (jego aresztowania - red.) dojdzie na ulicach pojawi się milion ludzi? Myśleli, że ucieknę, że będę się ukrywał – zaznaczył, wykluczając możliwość ucieczki.

Były prezydent zapowiedział również, że jego Serbska Partia Postępowa (SNS) podejmie decyzję w sprawie udziału w wyborach prezydenckich podczas zjazdu partii 13 grudnia. Vučić, przyznał przy tym, że skłania się ku decyzji o niebraniu udziału w wyborach, ponieważ „nie chce legitymizować swoich przeciwników politycznych”. - Dlaczego mielibyśmy to robić, skoro nasi ludzie są prześladowani i nękani? – pytał.

Przedterminowe wybory w Serbii wygrała opozycyjna Lista Studencka. Do rozpisania wyborów doszło po niemal dwuletnich antyrządowych protestach wywołanych tragedią w Nowym Sadzie, gdzie w wyniku wypadku na dworcu kolejowym zginęło 16 osób. Po wyborach SNS straciła władzę po 14 latach rządów.

Listę Studencką utworzyli serbscy studenci, którzy odpowiadali za organizację większości antyrządowych demonstracji. Na Liście znaleźli się profesorowie, aktywiści oraz inni wsparci przez studentów kandydaci niezależni.

Iran wraz z Rosją mógł dokonać cyberataków na ok. 50 statków przewożących m.in. ropę i gaz

Przedstawiciele amerykańskiej administracji, na których powołuje się „Wall Street Journal” twierdzą, że Iran mógł przeprowadzić ok. 50 cyberataków na statki cywilne, w tym przewożące ropę naftową i skroplony gaz ziemny. Istnieją podejrzenia, że w ataki te mogła być też zamieszana Rosja.

Cyberatakom – jak informują przedstawiciele administracji USA – miały też towarzyszyć groźby i ostrzeżenia wysyłane załogom statków, a dotyczące podłożenia bomb lub sugerujące, że statki mogą być celem ataków.

Administracja USA obawia się, że rosnąca liczba cyberataków oraz pojawiające się groźby oznaczają, iż Iran próbuje zastraszyć armatorów, zakłócić funkcjonowanie kluczowych szlaków morskich lub doprowadzić do eksplozji w jednym z dużych portów, znajdującym się z dala od Bliskiego Wschodu. Żegluga opiera się na zintegrowanych systemach, których naruszenie mogłoby doprowadzić do eksplozji, zderzenia z inną jednostką lub wycieku ropy – zauważył „WSJ”.

Pierwsze doniesienia o cyberatakach pojawiły się na irańskich i rosyjskich stronach internetowych oraz na kanałach w komunikatorze Telegram. W części publikacji powiązano ataki z konfliktem między USA a Iranem, przedstawiając Stany Zjednoczone jako niewiarygodnego partnera w sektorze energetycznym. W niektórych przypadkach załogi statków nawet nie zdawały sobie sprawy, że ich jednostki padły ofiarą cyberataków – twierdzą amerykańscy urzędnicy.

Alarm w Korei Południowej po zbliżeniu się do kraju rosyjskich samolotów wojskowych

Mieszkańcy południowokoreańskiej wyspy Ullŭng-do otrzymali wysłany przez MSW alert, który wzywał ich do schronienia się w budynkach lub pod ziemią w związku z zagrożeniem powietrznym. Alert został odwołany po kilku minutach.

Wysłanie alertu było następstwem wlecenia kilku rosyjskich samolotów wojskowych w południowokoreańską strefę identyfikacji obrony powietrznej. W związku z incydentem Seul poderwał dwa myśliwce F-15K.

Rosyjskie samoloty pojawiały się już wcześniej w strefie identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej – poprzedni taki incydent miał miejsce tydzień wcześniej. Dotychczas jednak nie wiązało się to z ogłaszaniem alarmu dla ludności cywilnej. Agencja Yonhap podkreśla, że jest to sytuacja wyjątkowa.

Nieoficjalnie: Ważny wicedyrektor FBI odejdzie w grudniu ze stanowiska

Christopher Raia, wicedyrektor FBI, zamierza w grudniu przejść na emeryturę – poinformował dziennik „Washington Post”, powołując się na źródła. To kolejna zmiana kadrowa w FBI w ostatnim czasie.

Raia pełni funkcję wiceszefa FBI od niespełna roku. Jego planowane odejście potwierdziły gazecie trzy osoby, które poprosiły o anonimowość. FBI nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w tej sprawie. Po jego przejściu na emeryturę powstanie wakat na ważnym stanowisku, odpowiadającym za codzienne funkcjonowanie Biura. Jego odejście może też zwiększyć niepewność wśród pracowników FBI, w którym podczas drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa wielokrotnie dochodziło do zmian kadrowych – zauważył dziennik.

Raia, wieloletni funkcjonariusz FBI, został wyznaczony w styczniu na następcę Dana Bongino – prawicowego podcastera i byłego agenta Secret Service, który objął to stanowisko, mimo braku wcześniejszego doświadczenia w Federalnym Biurze Śledczym. We wrześniu ze stanowiska innego zastępcy dyrektora FBI zrezygnował Andrew Bailey, który również nie miał doświadczenia w Biurze. Nikt nie został wyznaczony na miejsce Baileya.

Za kadencji obecnego szefa FBI Kasha Patela z biura odeszły dziesiątki doświadczonych funkcjonariuszy, którzy albo pracowali przy śledztwach powiązanych z Trumpem, albo nie zgadzali się z inicjatywami wprowadzanymi przez dyrektora.