Wyrok wykonano w mieście Kom.

Reklama Reklama

Ahmadi wystąpiła w bluzce bez ramion i bez hidżabu na koncercie, który był transmitowany w internecie w grudniu 2024 roku. Zgodnie z irańskim prawem kobiety pojawiające się w przestrzeni publicznej muszą zasłaniać włosy hidżabem. Powinny też nosić luźne, zakrywające ciało ubrania, które ukrywają jej kształty.

Iran: 74 baty dla piosenkarki za występ. Wyrok wykonano

W czerwcu sąd w Kom uznał Ahmadi i osiem innych osób za winnych „naruszenia obyczajności publicznej” przez publikację „obscenicznych i nieprzyzwoitych materiałów”. Skazani nie przyznali się do winy.

Czytaj więcej Społeczeństwo Iran – rewolta inna niż zwykle Największy od trzech lat protest w Iranie zderzył się z całą machiną państwowych represji, łącznie z armią. Jednak bazar – miejsce handlu, ale też...

Sąd wymierzył skazanym karę 74 batów, a także zakazał im dalszych występów i zabronił opuszczania kraju przez dwa lata. Pod koniec września sąd wyższej instancji odrzucił apelację od wyroku.

Wyroki w sprawie Ahmadi i osób skazanych wraz z nią zostały powszechnie skrytykowane przez irańskich artystów i obrońców praw człowieka, którzy podkreślali, że chłosta jest okrutną, nieludzką i upokarzającą karą, która narusza międzynarodowy zakaz stosowania tortur.

Mimo tych protestów 23 listopada jeden z prawników piosenkarki powiedział BBC, że 29-latka wraz z czterema współskazanymi została wychłostana w Kom.

– Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by obalić ten wyrok lub przynajmniej złagodzić lub doprowadzić do orzeczenia kary w zawieszeniu, ale się nie udało – stwierdził rozmówca BBC.

– Inni prawnicy wraz ze mną próbowali przełożyć wykonanie wyroku, ale wydział wykonawczy obstawał przy jego natychmiastowym wykonaniu – dodał.

– Wychłostanie Parastoo Ahmadi za śpiewanie i ubranie się w wybrany przez nią strój jest rażącym naruszeniem jej fundamentalnych praw i mrożącą krew w żyłach demonstracją determinacji irańskich władz w zakresie tłumienia praw kobiet i brutalnego karania każdego, kto ośmieli się rzucić wyzwanie dyskryminującemu prawu i polityce – powiedziała Bahar Ghandehari z amerykańskiej organizacji Center for Human Rights in Iran (CHRI).

Iran karze śmiercią uczestników antyrządowych protestów

W 2022 roku w Iranie doszło do masowych protestów po śmierci Mahsy Amini, 22-latki kurdyjskiego pochodzenia, która zmarła w niejasnych okolicznościach po zatrzymaniu jej przez policję moralności w Teheranie, w związku z tym, że nosiła hidżab w nieprawidłowy sposób. Od czasu tych protestów wiele kobiet demonstracyjne rezygnuje z noszenia hidżabu w Iranie, narażając się na aresztowania i kary.

W styczniu tego roku przez Iran przetoczyła się kolejna fala protestów – tym razem wywołana kryzysem gospodarczym w kraju. Za każdym razem władze brutalnie tłumiły antyrządowe demonstracje.

Według organizacji Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii co najmniej 39 osób skazanych za udział w protestach ze stycznia i dwie skazane za udział w protestach z 2022 roku zostało straconych w Iranie. Na egzekucję ma oczekiwać kolejnych 121 protestujących zatrzymanych w styczniu, w tym sześć kobiet i pięć osób nieletnich – twierdzą przedstawiciele organizacji z Norwegii.