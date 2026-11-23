Chiny skazały na karę śmierci urzędnika centralnego aparatu państwowego, który miał przekazać tajemnice państwowe obcemu państwu – donosi Reuters, powołując się na konto w mediach społecznościowych nadzorowane przez chińską Krajową Administrację Ochrony Tajemnic Państwowych. Jak podaje konto, urzędnik o nazwisku Ma został zwerbowany przez zagraniczny wywiad podczas pobytu za granicą.
Po powrocie do Chin urzędnik miał na polecenie swojego mocodawcy przekazać mu ponad 100 raportów wywiadowczych, z czego 35 zostało później uznanych za tajemnice państwowe. Operacja miała być „długotrwała”, a w jej trakcie urzędnik miał otrzymać ponad 1 milion juanów (150 tys. dolarów).
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Urzędnik miał zostać skazany na karę śmierci i przepadek całego mienia osobistego przez bliżej nieokreślony chiński sąd. W komunikacie, na który powołuje się Reuters, nie podano, dla jakiej instytucji państwowej pracował urzędnik ani jakie państwo miało go zwerbować. Nie jest także wiadome, ile czasu miała trwać współpraca z zagranicznym wywiadem, kiedy urzędnik został aresztowany i skazany oraz czy kara została już wykonana.
Reuters donosi ponadto, że z opisu na koncie nadzorowanym przez chińską Krajową Administrację Ochrony Tajemnic Państwowych wynika, że urzędnik miał zostać nakłoniony do szpiegowania poprzez budowanie z nim relacji, stosowanie zachęt finansowych oraz przymus.
Jak przypomina Reuters, w 2025 i 2026 roku CIA opublikwoała nagrania, zachęcające chińskich urzędników i wojskocyh do zostania informatorami amerykańskiego wywiadu. Na nagraniach znajdowały się szczegółowe wyjaśnienia w języku chińskim na temat metod bezpiecznego nawiązania kontaktu. Zdaniem Pekinu te materiały służ USA są „obciążającym przyznaniem się”.
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„Walka na ukrytym froncie nigdy nie ustała, a metody stosowane przez agencje wywiadowcze stają się coraz bardziej podstępne” – napisano w poniedziałkowym komunikacie. Pekin stwierdził, że konieczne jest wobec tego zachowywanie nieustannej czujności wobec „zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego” i wzmacnianie „dyscypliny partyjnej”.
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