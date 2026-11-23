Według aktualnych prognoz w pierwszej połowie tygodnia śnieg pokryje znaczną część Polski. Początkowo pojawi się na północy i południu, a następnie na wschodzie i w centrum. W drugiej połowie tygodnia kolejne opady mają wystąpić w południowych województwach, a całodobowe mrozy będą utrzymywać się praktycznie w całym kraju – informuje portal TwojaPogoda.pl.

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Przełom miesięcy zapowiada się bardzo mroźnie

Między 26 a 28 listopada w wielu regionach temperatura może spaść nawet do -12 stopni. Jeszcze zimniej zrobi się na przełomie listopada i grudnia. Nocami termometry wskażą nawet około -20 stopni – donosi dobrapogoda24.pl.

Jest jednak szansa, że w pierwszym tygodniu grudnia opady ustaną i pojawi się więcej słońca. Można więc spodziewać się typowo wyżowej pogody: większych przejaśnień i rozpogodzenia oraz silnego mrozu. Najzimniejsze mają być noce i wczesne poranki. Temperatury w ciągu dnia będą wynosić od -5 stopni do -10 na południu i wschodzie.

Po fali mrozów przyjdzie odwilż

Apogeum mrozów jest prognozowane na koniec przyszłego tygodnia. W tym czasie w kotlinach górskich możliwe są spadki temperatury nawet do -25 stopni. Według prognozy TwojaPogoda.pl fala mrozów może ustąpić około 4–5 grudnia. W tym czasie należy więc spodziewać się stopniowej odwilży i ocieplenia. Temperatura miejscami ma wówczas wzrosnąć nawet do 10 stopni.