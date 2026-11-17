Zimowa aura pojawić ma się już w przyszłym tygodniu.

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Najbliższe dni z deszczem i wiatrem

Najbliższe dni przyniosą nam pod względem opadów i porywów wiatru typowo jesienną aurę. Wszystko za sprawą przemieszczających się właśnie nad Polską układów niżowych. W efekcie w całym kraju spodziewać należy się dużego zachmurzenia i deszczu, który w środę i czwartek najbardziej intensywny będzie na północy. Poza samymi opadami pojawić mogą się również burze.

Ponadto w wielu regionach opadom towarzyszyć będzie silny wiatr. Najmocniejszych podmuchów spodziewać należy się w środę 18 listopada. Jak podaje serwis twojapogoda.pl, miejscami w województwach zachodnich, południowych i centralnych wiać może z prędkością 80–90 km/h.

W tym tygodniu będzie ciepło. Na termometrach nawet 13 st. C

Pomimo deszczu i wiatru w najbliższych dniach będzie wyjątkowo ciepło jak na drugą połowę listopada. Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że w środę 18 listopada na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na krańcach południowych, przez 10 st. C w centrum, do nawet 13 st. C miejscami na południowym zachodzie.

W weekend dotrze do Polski ochłodzenie Foto: IMGW

W czwartek spodziewać należy się podobnych temperatur. Nieco chłodniej ma być w piątek i sobotę. Według prognoz termometry wskażą wówczas maksymalnie od 2 do 9 st. C.

Nadchodzą ochłodzenie i opady śniegu. Synoptycy wskazali datę

Wyraźną zmianę w pogodzie, jak zauważa serwis twojapogoda.pl, synoptycy zapowiadają w nadchodzący weekend. Wówczas zmieni się cyrkulacja powietrza nad Europą, a nad nasz kraj z północy docierać zacznie coraz chłodniejsze, arktyczne powietrze.

W efekcie już w niedzielę 22 listopada zaobserwujemy znaczny spadek temperatur. Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że ochłodzenie odczują mieszkańcy całego kraju. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od minus 2 st. C na krańcach południowych, przez 2-3 st. C na przeważającym obszarze Polski, do 5 st. C na północnym zachodzie. Podobnych temperatur spodziewać należy się w nadchodzącym tygodniu.

Okazuje się, że ochłodzenie nie będzie jedyną zmianą w pogodzie. Już od niedzieli 22 listopada pojawić mogą się bowiem opady śniegu. Początkowo obejmą jedynie południowe krańce kraju, jednak już w połowie przyszłego tygodnia zarówno amerykańskie, jak i europejskie modele prognostyczne wskazują na nadejście zimowej aury na znacznym obszarze Polski. Nad nasz kraj dotrzeć ma wtedy wilgotny układ niżowy, który nałoży się na wspomniane już mroźne powietrze. W efekcie pojawić mogą się większe opady śniegu. Spaść ma od 1 do 10 cm białego puchu. Więcej, bo nawet do 15 cm śniegu, prognozuje się miejscami na południu i wschodzie.

Opadom towarzyszyć mają nocne spadki temperatur do minus 5–10 st. C. Jeszcze zimniej może być w górach, gdzie termometry pokażą nawet minus 15 st. C. Atak zimy w postaci ochłodzenia i śniegu nie potrwa jednak długo. Już na początku grudnia nadejść ma ocieplenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu.