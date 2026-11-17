Wyniki badania, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Sassari we Włoszech, opublikowano w „Antioxidants”. Jest to międzynarodowe, recenzowane czasopismo o otwartym dostępie, wydawane co miesiąc w wersji internetowej przez wydawnictwo MDPI. Publikuje prace z zakresu biochemii, medycyny, biologii, nauk o zdrowiu, farmacji, technologii żywności oraz inżynierii biomedycznej, skupiając się przede wszystkim na badaniach nad przeciwutleniaczami (antyoksydantami), stresem oksydacyjnym oraz ich wpływem na organizmy żywe i procesy chorobowe.

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Włoscy naukowcy zbadali, czy miód wielokwiatowy może chronić skórę przed promieniowaniem UV

- Zawsze interesował mnie fakt, że niektóre rodzaje miodu, takie jak miód manuka, znajdują zastosowanie w medycynie. To skłoniło mnie do zadania pytania, czy wysokiej jakości miód wielokwiatowy również może wykazywać mierzalne działanie ochronne na komórki ludzkiej skóry – powiedziała cytowana przez serwis SciTechDaily dr Fikiye Fulya Kavak, członkini zespołu badawczego, która posiada wykształcenie w dziedzinie biologii medycznej, a jednocześnie interesuje się pszczelarstwem i kosmetologią.

Aby odpowiedzieć na wspomniane pytanie, badacze wyhodowali ludzkie komórki macierzyste skóry, fibroblasty i keratynocyty w bioreaktorze z ciągłym przepływem, zaprojektowanym tak, aby symulować warunki panujące w ludzkiej skórze. Następnie niektóre hodowle poddali działaniu 1-procentowego miodu wielokwiatowego przez 48 godzin przed ekspozycją na promieniowanie UV, podczas gdy inne pozostawili bez żadnego zabiegu.

W trakcie dalszych badań naukowcy porównali reakcje komórek na stres wywołany promieniowaniem UV, a także zmierzyli aktywność wybranych genów związanych ze starzeniem się, reakcjami na stres, odnową tkanek oraz zdolnościami komórek macierzystych do reprodukcji lub przekształcania się w komórki wyspecjalizowane.

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Badacze sugerują, że komórki poddane działaniu miodu wykazują silniejsze mechanizmy obronne

Przeprowadzone eksperymenty sugerują, że poddanie komórek macierzystych skóry i fibroblastów działaniu miodu pomogło w regulacji ich reakcji na uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV.

- W komórkach macierzystych skóry miód zwiększył ekspresję markerów związanych z właściwościami macierzystymi, jednocześnie zmniejszając ekspresję genów związanych ze starzeniem się – powiedziała Kavak.

Ponadto okazało się, że komórki macierzyste poddane działaniu miodu uwalniały również mniej tlenku azotu i wykazywały większą zdolność antyoksydacyjną, co sugeruje lepszą ochronę przed stresem wywołanym promieniowaniem UV. Analiza genetyczna ujawniła również zwiększoną ekspresję genów chroniących przed stresem oraz zmiany w sygnałach kontrolujących proliferację i odnowę komórek.

Wszystko to, zdaniem badaczy, sugeruje, że miód może wspierać naturalne mechanizmy obronne komórek, a także pomagać im lepiej reagować na stres wywołany promieniowaniem UV.

Konieczne są dalsze badania nad wpływem miodu wielokwiatowego na ochronę skóry

Naukowcy podkreślają jednak ograniczony charakter badania. Chociaż jego wstępne wyniki, jak zauważają, mogą wskazywać, że miód wielokwiatowy może wspomagać ochronę skóry, to nie udało się ustalić jeszcze, czy takie efekty występują u ludzi.

- Nasze badanie przeprowadzono na komórkowych modelach eksperymentalnych, a nie na ludziach, dlatego przed sformułowaniem jakichkolwiek praktycznych zaleceń konieczne są dalsze badania laboratoryjne, przedkliniczne i kliniczne – powiedziała Kavak.

To z kolei oznacza, że nie można traktować miodu jako alternatywy dla kremu przeciwsłonecznego.

Obecnie włoski zespół naukowców prowadzi badania, które mają pomóc w wyjaśnieniu mechanizmów, które odpowiedzialne są za zaobserwowane dotychczas efekty. Ponadto badają system oparty na nanowłóknach, który w przyszłości mógłby dostarczać aktywne składniki miodu w kontrolowanej, przyjaznej dla skóry postaci do zastosowań kosmetycznych lub medycznych.

- Te nanowłókna zostały już scharakteryzowane, a obecnie trwa ich ocena biologiczna. To ważny kolejny krok, ponieważ systemy oparte na nanowłóknach mogą stanowić bardziej zaawansowaną platformę do badania potencjalnych zastosowań naturalnych związków bioaktywnych, takich jak miód wielokwiatowy, w pielęgnacji skóry – powiedziała Kavak.