W środowisku stomatologicznym, jak zauważa serwis infodent24.pl, problem ten określany jest jako „ozempicowe zęby” lub „zęby Ozempic”.

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Dentyści wystawiają niewiele recept na Ozempic

W 2025 r. dentyści, jak podaje Wirtualna Polska, wystawili ok. 20 tys. recept na leki na cukrzycę i otyłość (GLP-1), w tym Ozempic. Statystycznie daje to ok. 0,5 recepty na dentystę w ciągu roku.

Tym samym jest to więc zjawisko marginalne. Zdecydowaną większość recept na leki z grupy GLP-1 wystawiają pozostali medycy, w tym przede wszystkim interniści, diabetolodzy, lekarze POZ, kardiolodzy i endokrynolodzy. To oni bowiem przede wszystkim zajmują się pacjentami wymagającymi tego rodzaju substancji.

Tymczasem dentyści, w związku ze specyfiką przyjmowanych przez siebie pacjentów, wystawiają recepty przede wszystkim na antybiotyki oraz leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Skutki stosowania Ozempicu dla zębów i jamy ustnej

Medykamenty takie jak Ozempic mogą powodować szereg skutków ubocznych, z których część dotyczy zębów i jamy ustnej. Do najczęstszych problemów wymienianych przez dentystów, jak podaje infodent24.pl, należą:

próchnica,

nadwrażliwość zębów,

erozja szkliwa,

utrata zębów.

Ponadto pacjenci stosujący popularne leki na odchudzanie mogą zmagać się z innymi problemami w jamie ustnej. Jednym z najczęściej występujących jest zmniejszona produkcja śliny. Wiąże się z nią suchość w jamie ustnej (kserostomia). Mniej śliny oznacza również zwiększone ryzyko pojawienia się próchnicy i chorób dziąseł.

To jednak nie wszystko. Leki z grupy GLP-1 mogą także prowadzić do niedoboru wielu składników odżywczych. Te z kolei niejednokrotnie są przyczyną osłabienia dziąseł i trudności w gojeniu się ran w jamie ustnej.

Negatywnie na zdrowie zębów i dziąseł mogą też wpływać mdłości i wymioty, które są kolejnymi skutkami ubocznymi stosowania leków na odchudzanie. Uczucie nudności może bowiem skutecznie zniechęcać do mycia zębów, a niewłaściwa higiena jamy ustnej często prowadzi do większego gromadzenia się płytki nazębnej, a w efekcie tego do próchnicy zębów czy zapalenia dziąseł.

Jak zminimalizować negatywne skutki stosowania Ozempicu?

Aby zminimalizować negatywne skutki stosowania leków z grupy GLP-1 na zęby i jamę ustną, należy przestrzegać kilku zasad. Konieczne są przede wszystkim konsekwentna higiena jamy ustnej oraz regularne wizyty u dentysty. By zapobiegać suchości w ustach i wspomagać wydzielanie śliny, należy dbać o właściwe nawodnienie. Jednocześnie trzeba unikać lub ograniczać substancje odwadniające takie jak alkohol, papierosy czy kawa. Nie można przy tym zapominać o stosowaniu zbilansowanej diety.