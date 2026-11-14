Naukowcy przyjrzeli się jakości snu niemal 10 tys. osób
Wyniki badania opublikowano w „PLOS Medicine”. To recenzowane czasopismo publikujące w języku angielskim prace naukowe z dziedziny medycyny. Jest wydawane od 2004 r.
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Eksperci chcieli zrozumieć związek między wzorcami i fazami snu a ryzykiem rozwoju chorób. W tym celu przeanalizowali dane 95 559 uczestników programu UK Biobank. Mieli oni średnio ok. 56 lat, a około 56 proc. z nich stanowiły kobiety.
Badani przez siedem kolejnych dni i nocy nosili na nadgarstku akcelerometry. Naukowcy wykorzystali algorytm uczenia głębokiego do obliczenia faz snu (faza REM, sen głęboki i sen płytki), całkowitego czasu jego trwania, czasu czuwania po zaśnięciu oraz nieregularności odpoczynku w poszczególnych nocach.
Następnie przez niemal 9 lat obserwowali uczestników badania. Śledzili ich dokumentację medyczną i sprawdzali powiązania między charakterystyką snu a występowaniem 1049 chorób.
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Okazało się, że dłuższa faza REM wiązała się z mniejszym ryzykiem wystąpienia 83 jednostek, w tym niewydolności serca, demencji oraz choroby Parkinsona. Dłuższy sen głęboki miał natomiast związek z mniejszym ryzykiem wystąpienia 7 schorzeń, w tym cukrzycy typu 2 i poważnych zaburzeń depresyjnych.
Z kolei większa nieregularność snu oraz przedłużone czuwanie po zaśnięciu wiązały się z wyższym ryzykiem wystąpienia kilku schorzeń, w tym zaburzeń lękowych i związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
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Ponadto autorzy badania zauważyli, że sen trwający od 6 do 8 godzin na dobę wydaje się być „optymalnym przedziałem”, z którym wiąże się mniejsze ryzyko wystąpienia znacznej liczby chorób. Natomiast ten trwający mniej niż 5 godzin łączył się z wyższym ryzykiem wystąpienia 37 chorób.
„Wyniki badań dostarczają dodatkowych dowodów potwierdzających, że sen trwający 6–8 godzin pełni rolę czynnika chroniącego zdrowie osób w średnim wieku i starszych, co prawdopodobnie wynika z korzystniejszego rozkładu faz snu. Utrzymanie czasu snu na poziomie 6–8 godzin może skutecznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób” – zauważyli autorzy badania, których cytuje serwis Science Daily.
Jednocześnie podkreślili, że chociaż badanie nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, to fakt, że objęło dużą grupę ludzi – wraz z rzeczywistymi danymi dotyczącymi snu, a nie szacunkami samych osób – zwiększa jego znaczenie dla badaczy zajmujących się snem i zdrowiem.
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