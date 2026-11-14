Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała nakaz wstrzymania startów samolotów na wszystkich lotniskach w Stanach Zjednoczonych. Oznaczało to, że żadne samoloty nie mogły wystartować w kierunku amerykańskich lotnisk. Przyczyną ograniczeń była awaria urządzeń FAA – informuje CNN.

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O godz. 2.16 czasu środkowoeuropejskiego FAA opublikowała komunikat, w którym odwołała zakaz startów i przywróciła ruch na lotniskach.

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Markwayne Mullin oświadczył, że czwartkowa, rozległa awaria usług Microsoftu na całym świecie nie ma związku z problemami z łącznością, które w piątek doprowadziły do wstrzymania startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych. – Nie widzę absolutnie żadnego powodu, by łączyć te dwa zdarzenia – powiedział Mullin dziennikarzom w Białym Domu w piątek po południu. – To dwie odrębne sprawy – podkreślił.

FAA nakazała wstrzymanie startów samolotów „w związku z problemami z łącznością, które dotknęły wszystkie regionalne centra kontroli ruchu lotniczego” – poinformował sekretarz transportu USA Sean Duffy we wpisie w mediach społecznościowych. – Technicy FAA badają przyczyny awarii – dodał.

Regionalne centra kontroli ruchu lotniczego (Air Route Traffic Control Centers) odpowiadają za nadzorowanie lotów odbywających się na dużych obszarach przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych.

„Starty samolotów powinny pozostać wstrzymane do odwołania” – poinformowała FAA w komunikacie. „Loty międzynarodowe będą rozpatrywane indywidualnie” – dodano.

Według serwisu Flightradar24, monitorującego ruch lotniczy, w momencie wprowadzenia ogólnokrajowego nakazu wstrzymania startów w powietrzu znajdowało się ponad 1000 samolotów zmierzających na lotniska w Stanach Zjednoczonych.

Z kolei według aplikacji Flighty, służącej do śledzenia lotów, do końca dnia zaplanowanych było jeszcze ponad 30 tys. startów i lądowań.

NBC News informuje, że po raz drugi od zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. FAA wydała nakaz wstrzymania wszystkich lotów na terenie Stanów Zjednoczonych. Wstrzymano cały cywilny ruch lotniczy w amerykańskiej przestrzeni powietrznej, a samolotom znajdującym się już w powietrzu nakazano lądowanie na najbliższych dostępnych lotniskach.

Poprzedni ogólnokrajowy nakaz wstrzymania startów samolotów w Stanach Zjednoczonych wydano w styczniu 2023 r., gdy doszło do awarii systemu przekazywania pilotom informacji o warunkach lotu i zagrożeniach. Wcześniej podobną decyzję podjęto po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Awaria lotnicza w USA. Jak długo potrwa wstrzymanie lotów?

Z komunikatu FAA wynika, że nakaz wstrzymania startów samolotów obowiązuje od godz. 15.54 czasu wschodnioamerykańskiego (21.54 czasu polskiego) 13 listopada do godz. 23.30 (5.30 rano 14 listopada czasu polskiego).

FAA nie podała także dotąd, kiedy ruch lotniczy wróci do normy – informuje portal USA Today.

Nakaz wstrzymania startów nie oznacza jednak automatycznie odwołania wszystkich lotów. Zakłócenia mogą spowodować opóźnienia, utratę połączeń przesiadkowych oraz zmiany w rozkładach lotów, ponieważ linie lotnicze będą musiały dostosować swoje operacje do nowych ograniczeń.

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Pasażerowie, którzy planowali podróż w piątek, powinni przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej swojego przewoźnika. Zaleca się również śledzenie powiadomień od linii lotniczych dotyczących zmian godzin odlotów i ewentualnych odwołań rejsów.

W komunikacie FAA nie podano, ilu lotów ani jakiej liczby pasażerów może dotyczyć ogólnokrajowy nakaz wstrzymania startów.

FAA wstrzymała starty samolotów w całym kraju

Dziennikarka Yahoo, która obecnie znajduje się na pokładzie samolotu linii United Airlines oczekującego na start z międzynarodowego lotniska w Los Angeles, poinformowała, że pilot przekazał pasażerom następujący komunikat:

– FAA wydała właśnie komunikat o wstrzymaniu startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych. Z przekazanych nam informacji wynika, że ograniczenia mają obowiązywać do godz. 23 czasu wschodnioamerykańskiego (5 rano w sobotę czasu polskiego).

Pilot wyjaśnił również przyczynę zakłóceń.

– Doszło do awarii łączności, która rozpoczęła się w centrum kontroli ruchu lotniczego w Kansas City, odpowiedzialnym za przestrzeń powietrzną nad środkową częścią Stanów Zjednoczonych, a następnie rozprzestrzeniła się na cały kraj.