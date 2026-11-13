Grobowce zostały po raz pierwszy odkryte w latach 1858–1860 przez francuskiego archeologa Auguste’a Mariette’a. W tym rejonie zlokalizował on około 160 pochówków, jednak część z nich tylko częściowo zbadał, a następnie ponownie zasypano je piaskiem.

Grobowiec Sabu i jego rodziny. Wyjątkowe reliefy w Sakkarze

Prace czeskiej misji ujawniły ważne szczegóły architektoniczne i artystyczne w grobowcu Sabu, położonym na północ od grobowca jego syna. Zabytek ma wymiary 54 × 28 metrów, a jego pierwotną wysokość szacuje się na około pięć metrów.

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Na zewnętrznych ścianach znajdują się dekoracje architektoniczne imitujące fasady pałaców królewskich, natomiast w kaplicy ofiarnej zachowały się dobrze widoczne reliefy przedstawiające Sabu i jego syna Ptahshepsesa nadzorujących procesje osób niosących dary ofiarne. Reliefy wyróżniają się precyzją wykonania i wyjątkową jakością artystyczną.

Profesor Miroslav Bárta, dyrektor czeskiej misji archeologicznej, wyjaśnił, że jednym z najważniejszych rezultatów wykopalisk było odkrycie kaplicy ofiarnej żony Sabu, Ikhetneferet, która umknęła uwadze Mariette'a podczas jego wcześniejszych badań.

W kaplicy znajdują się ślepe wrota ozdobione scenami przedstawiającymi Ikhetneferet u boku męża i ich dwóch synów, Ptahshepsesa i Ranefera. Przedstawienia te dostarczają nowych informacji o członkach rodziny i łączących ich więzach pokrewieństwa.

Szczątki Ptahshepsesa. Grobowiec z czasów V dynastii

Misja ponownie zlokalizowała również grobowiec Ptahshepsesa, wykorzystując zdjęcia satelitarne i archeologiczne badania terenowe. Ustalono, że zabytek zajmuje powierzchnię przekraczającą 900 metrów kwadratowych i obejmuje komorę ofiarną oraz wejście ozdobione malowanymi scenami przedstawiającymi procesje osób niosących dary ofiarne i ubój zwierząt składanych w ofierze.

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Jednym z najważniejszych odkryć w obrębie tego grobowca była komora grobowa, do której prowadzi opadający korytarz od strony wschodniej. Wewnątrz archeolodzy odkryli wapienny sarkofag zawierający szczątki Ptahshepsesa, który zajmował wysokie stanowiska za panowania czterech królów V dynastii: Sahure, Neferirkare, Raneferefa i Nyuserre.

Chociaż komora grobowa została splądrowana już w starożytności, a jej biżuteria i inne cenne przedmioty zniknęły, zachowały się szczątki mumii Ptahshepsesa. Zostały one następnie zbadane przez zespół egipskich antropologów.

Analiza wykazała, że Ptahshepses zmarł w wieku ponad 60 lat, co jest zgodne z informacjami zapisanymi w inskrypcjach opisujących jego życie. Był to wiek wyjątkowo zaawansowany jak na standardy starożytnego Egiptu.

Nowe informacje o społeczeństwie Starego Państwa

Odkrycie dostarcza nowych informacji o funkcjonowaniu egipskiego państwa w okresie V dynastii. Jak podkreśla prof. Miroslav Bárta, kierujący czeską misją, znaleziska pozwalają lepiej poznać ówczesne elity, ich powiązania rodzinne oraz mechanizmy awansu na dworze królewskim.

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Badania przynoszą również nowe dane dotyczące praktyk związanych z mumifikacją. Archeolodzy zamierzają kontynuować prace w Sakkarze, by dokładniej zbadać odkryte grobowce i ich wyposażenie.