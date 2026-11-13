Grobowce zostały po raz pierwszy odkryte w latach 1858–1860 przez francuskiego archeologa Auguste’a Mariette’a. W tym rejonie zlokalizował on około 160 pochówków, jednak część z nich tylko częściowo zbadał, a następnie ponownie zasypano je piaskiem.

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Grobowiec Sabu i jego rodziny. Wyjątkowe reliefy w Sakkarze

Prace czeskiej misji ujawniły ważne szczegóły architektoniczne i artystyczne w grobowcu Sabu, położonym na północ od grobowca jego syna. Zabytek ma wymiary 54 × 28 metrów, a jego pierwotną wysokość szacuje się na około pięć metrów.

Na zewnętrznych ścianach znajdują się dekoracje architektoniczne imitujące fasady pałaców królewskich, natomiast w kaplicy ofiarnej zachowały się dobrze widoczne reliefy przedstawiające Sabu i jego syna Ptahshepsesa nadzorujących procesje osób niosących dary ofiarne. Reliefy wyróżniają się precyzją wykonania i wyjątkową jakością artystyczną.

Profesor Miroslav Bárta, dyrektor czeskiej misji archeologicznej, wyjaśnił, że jednym z najważniejszych rezultatów wykopalisk było odkrycie kaplicy ofiarnej żony Sabu, Ikhetneferet, która umknęła uwadze Mariette'a podczas jego wcześniejszych badań.

W kaplicy znajdują się ślepe wrota ozdobione scenami przedstawiającymi Ikhetneferet u boku męża i ich dwóch synów, Ptahshepsesa i Ranefera. Przedstawienia te dostarczają nowych informacji o członkach rodziny i łączących ich więzach pokrewieństwa.

Szczątki Ptahshepsesa. Grobowiec z czasów V dynastii

Misja ponownie zlokalizowała również grobowiec Ptahshepsesa, wykorzystując zdjęcia satelitarne i archeologiczne badania terenowe. Ustalono, że zabytek zajmuje powierzchnię przekraczającą 900 metrów kwadratowych i obejmuje komorę ofiarną oraz wejście ozdobione malowanymi scenami przedstawiającymi procesje osób niosących dary ofiarne i ubój zwierząt składanych w ofierze.

Jednym z najważniejszych odkryć w obrębie tego grobowca była komora grobowa, do której prowadzi opadający korytarz od strony wschodniej. Wewnątrz archeolodzy odkryli wapienny sarkofag zawierający szczątki Ptahshepsesa, który zajmował wysokie stanowiska za panowania czterech królów V dynastii: Sahure, Neferirkare, Raneferefa i Nyuserre.

Chociaż komora grobowa została splądrowana już w starożytności, a jej biżuteria i inne cenne przedmioty zniknęły, zachowały się szczątki mumii Ptahshepsesa. Zostały one następnie zbadane przez zespół egipskich antropologów.

Analiza wykazała, że Ptahshepses zmarł w wieku ponad 60 lat, co jest zgodne z informacjami zapisanymi w inskrypcjach opisujących jego życie. Był to wiek wyjątkowo zaawansowany jak na standardy starożytnego Egiptu.

Nowe informacje o społeczeństwie Starego Państwa

Odkrycie dostarcza nowych informacji o funkcjonowaniu egipskiego państwa w okresie V dynastii. Jak podkreśla prof. Miroslav Bárta, kierujący czeską misją, znaleziska pozwalają lepiej poznać ówczesne elity, ich powiązania rodzinne oraz mechanizmy awansu na dworze królewskim.

Badania przynoszą również nowe dane dotyczące praktyk związanych z mumifikacją. Archeolodzy zamierzają kontynuować prace w Sakkarze, by dokładniej zbadać odkryte grobowce i ich wyposażenie.