Podczas konferencji prasowej Antonio Costa ogłosił, że europejscy przywódcy podjęli decyzje w sprawie utworzenia zespołu odpowiedzialnego za udział w rozmowach pokojowych.

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– Dzisiaj przywódcy uzgodnili, że nasz europejski zespół do spraw negocjacji pokojowych w Ukrainie składa się z instytucji UE oraz grupy E5 w ramach koalicji chętnych. Nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności – podkreślił szef Rady Europejskiej.

Do grupy E5 oprócz Polski należą Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Negocjacje pokojowych ws. wojny Rosji z Ukrainą. Antonio Costa: Europa musi mówić jednym głosem

Antonio Costa podkreślił, że Europa powinna prezentować jednolite stanowisko we wszystkich rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy oraz bezpieczeństwa europejskiego. Zaznaczył, że zaangażowanie w ten proces jest wspólnym zadaniem całego europejskiego zespołu.

Decyzja o składzie grupy negocjacyjnej jest efektem spotkania, które odbyło się w Dublinie w nocy z czwartku na piątek. W rozmowach uczestniczyli wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – Jared Kushner i Steve Witkoff – oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obecni byli także przedstawiciele Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także reprezentanci instytucji Unii Europejskiej.

Obaj amerykańscy wysłannicy przyleciał do Dublina bezpośrednio z Moskwy, gdzie rozmawiali z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jared Kushner przekazał po zakończeniu spotkania, że w kolejnej rundzie negocjacji między Rosją a Ukrainą wezmą udział również przedstawiciele Europy.