Skutki rosyjskiego ataku na budynek w Zaporożu
Rosyjskie siły uderzyły w piątek, 13 listopada, w blok mieszkalny w Zaporożu w południowo-wschodniej Ukrainie – poinformowały lokalne władze.
Informacje o liczbie rannych napływały stopniowo. Początkowo władze mówiły o co najmniej czterech poszkodowanych, następnie liczba ta wzrosła do 25 i 30 osób. Wieczorem szef władz obwodu zaporoskiego Mychajło Semikin przekazał, że rannych jest już 50 osób, w tym ośmioro dzieci.
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Do ataku doszło w dzielnicy Kosmicznej. Uderzenie uszkodziło mieszkania na trzech piętrach czterokondygnacyjnego bloku. W budynku wybuchły pożary – podał wcześniej Semikin.
W związku z rosyjskimi atakami władze Zaporoża uprzedziły mieszkańców o możliwości okresowego wstrzymywania ruchu na mostach przebiegających nad Dnieprem.
Zaapelowały również o zachowanie ostrożności podczas alarmów powietrznych. Mieszkańcy powinni unikać przebywania w pobliżu mostów i innych potencjalnie niebezpiecznych obiektów. Kierowcom zalecono zatrzymywanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i udawanie się do najbliższych schronów.
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