Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą akt o usługach cyfrowych (DSA), czyli tzw. ustawę cyfrową. Nowe przepisy miały umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym zawierających mowę nienawiści.

Reklama Reklama

Na konferencji prasowej wicepremier Gawkowski powiedział, że prezydent „może zawetować ustawę, ale nie zawetował problemu”.

– Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko. Za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie – mówił Gawkowski.

Jak dodał, „to jest spór o to, czy państwo może być skuteczne i będzie miało narzędzia do tego, żeby walczyć z patostreamem w internecie”.

Zapowiedział nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci. – Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie – poinformował minister cyfryzacji.

Standerski: To nie jest zabawa. To jest realne życie.

Na piątkowej konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji przez prezydenta wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że za każdą decyzją idzie odpowiedzialność. – To nie jest zabawa. To nie jest polityka na to, kto komu bardziej pokaże. To jest realne życie. Realne życie, w którym chodzi o pieniądze. Często o oszczędności całego życia. Realne życie, w którym chodzi o psychikę młodych ludzi. O zdrowie, a czasem niestety również o życie – dodał.

– Oczywiście będziemy podejmować działania i wrócimy z tymi przepisami. Tylko problem jest taki, że nawet wracając z kolejnymi przepisami, po drugiej stronie trzeba mieć kogoś, kto ma chociażby podstawowe poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje – zapowiedział Standerski.

– Mam wrażenie, że dzisiaj w Pałacu Prezydenckim nie ma osoby, która ma podstawowe poczucie odpowiedzialności za to, co robi – dodał.

Posłowie z komisji cyfryzacji podzieleni w ocenach weta prezydenta

O komentarz do weta prezydenta PAP poprosiła dwóch członków prezydium sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Wiceprzewodniczący tej komisji Grzegorz Napieralski (KO) powiedział PAP, że nie może zrozumieć, że prezydent zawetował tak ważną ustawę, która i tak wyszła naprzeciw jego oczekiwaniom. - To nawet nie jest błąd, to jest nie tylko głupia, ale i niebezpieczna decyzja wobec tego, co się dziś dzieje - ocenił.

Jego zdaniem w efekcie weta nie będzie żadnej kontroli na tym, co się dzieje w sieci. Nie będzie można blokować zalewu fałszywych informacji, kłamstw i gróźb, przeciwko czemu protestuje i zbiera podpisy np. Rafał Brzoska. Poseł KO przypomniał, że także córka prezydenta padła kiedyś ofiarą hejtu.

- Po raz kolejny prezydent tak naprawdę staje nawet nie wiem po czyjej stronie. Na pewno przeciwko Polkom i Polakom. Absolutnie szkodzi nam wszystkim - podkreślił Napieralski.

Tym bardziej że, według niego, były wcześniej rozmowy z kancelarią prezydenta i w części przepisów rząd poszedł na ustępstwo wobec głowy państwa. - Byłem przekonany, że jak trochę wykastrowaliśmy tę ustawę, to będzie dobrze. No nie jest dobrze, jak się okazuje - ocenił poseł KO.

Zrozumienie dla decyzji prezydenta ma natomiast inny wiceprzewodniczący komisji cyfryzacji Dariusz Stefaniuk z PiS. - Uważam, że prezydent nie miał innej możliwości, bo rząd te przepisy stworzył politycznie - powiedział PAP.

- Ustawa o usługach cyfrowych, która wychodziła z Sejmu i trafiała do Senatu, była jakimś kompromisem, a także odpowiedzią na uwagi pana prezydenta, kancelarii prezydenta i tego, co mówiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość o pierwszej ustawie i groźbie cenzury, która w niej była - podkreślił Stefaniuk.

Chodziło o to, dodał, żeby prezes UKE mógł zdejmować treści tylko związane z najpoważniejszymi przestępstwami, takimi jak np. pedofilia. Natomiast w sprawach związanych z przekonaniami decyzje podejmował sąd.

Niestety, dodał Stefaniuk, w Senacie wśród kilku korzystnych poprawek dodano do ustawy z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej poprawkę, przekazującą decyzje o zamykaniu strony przez prezesa UKE także z uwagi na treści obejmujące przestępstwa związane z mową nienawiści. Tj. wzywające np. do stosowania przemocy lub gróźb ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wyznanie lub bezwyznaniowość oraz przynależność polityczną.

Dopisanie poprawki dotyczącej mowy nienawiści zasugerował premier Donald Tusk po atakach w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce, do których doszło na początku października.

- Jako poseł sprawozdawca ze strony Prawa i Sprawiedliwości mówiłem urzędnikom Ministerstwa Cyfryzacji, że taka poprawka oddala nas od uchwalenia tej ustawy, a nie przybliża. Uważam jednak, że było to zagranie polityczne Donalda Tuska, który nie chciał, żeby ta ustawa przeszła - ocenił Stefaniuk.

Poseł PiS zwrócił uwagę, że rząd już dziś ma możliwości usuwania niebezpiecznych treści. Widać to było przy okazji blokowania stron po atakach w szkołach oraz po ostatniej masakrze w Krakowie.

- Prezydent zresztą to wykazał, mówiąc, że są ustawy antyterrorystyczne, które umożliwiają wymuszenie na platformie zamknięcie takiego konta i nierozpowszechnianie dalszych treści - zwrócił uwagę Stefaniuk. - W takim razie chyba chodzi wyłącznie o politykę, a nie o to, żeby treści niewłaściwe znikały z internetu - dodał.