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„Polityczne Michałki”: Pałac odbija piłeczkę ws. opłatka, Kaczyński woła o wspólną listę

Po co Pałacowi Prezydenckiemu spotkanie w Belwederze, skoro premier zaprasza prezydenta na opłatek? Dlaczego Jarosław Kaczyński wzywa do wspólnej listy, na którą nikt na prawicy się nie zgodzi? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” rozmawiali Michał Kolanko i Michał Płociński.

Publikacja: 13.11.2026 17:00

Michał Kolanko, Michał Płociński

Po co Pałacowi Prezydenckiemu spotkanie w Belwederze, skoro premier zaprasza prezydenta na opłatek? Dlaczego Jarosław Kaczyński wzywa do wspólnej listy, na którą nikt na prawicy się nie zgodzi? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” rozmawiali Michał Kolanko i Michał Płociński.

Algorytm Nawrockiego w praktyce, czyli spotkanie w Belwederze ws. TK

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