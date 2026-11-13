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Po co Pałacowi Prezydenckiemu spotkanie w Belwederze, skoro premier zaprasza prezydenta na opłatek? Dlaczego Jarosław Kaczyński wzywa do wspólnej listy, na którą nikt na prawicy się nie zgodzi? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” rozmawiali Michał Kolanko i Michał Płociński.
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