Prezydenci miast i eksperci ds. bezpieczeństwa są zdania, że odwoływanie świątecznych wydarzeń byłoby triumfem sprawców przemocy. Przyznają jednak, że powrót do rzeczywistości sprzed zamachu w Krakowie, który wstrząsnął Polską, nie jest już możliwy.

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„Kraków musi dalej normalnie żyć”. Miasto zainwestuje miliony w bariery

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie prezydent miasta Łukasz Gibała zapowiedział, że stolica Małopolski nie może zrezygnować z życia społecznego i kulturalnego. – Kraków musi normalnie dalej żyć – powiedział Łukasz Gibała.

Jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym oraz pozostałe grudniowe wydarzenia zostaną zorganizowane, jednak przy wykorzystaniu nadzwyczajnych środków ostrożności.

- Już rozmawiałem w sobotę z pionem bezpieczeństwa w magistracie oraz ze współpracownikami wojewody i wspólnie ustaliliśmy, że zostaną wyasygnowane środki w wysokości około 6 milionów złotych, które pozwolą na zamontowanie wysuwanych barier z ulicy, z asfaltu w tym roku, a kolejnych w przyszłym roku, tak żeby cały rejon Rynku Głównego i całe centrum miasta miało takie zabezpieczenia – wyjaśnia prezydent Krakowa, cytowany przez Portal Samorządowy.

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Wzmocnienie patroli i przegląd zabezpieczeń w polskich miastach

Podobne informacje płyną z innych polskich miast. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zapowiedział przegląd istniejących już blokad i zabezpieczeń na rynku, ściślejszą współpracę ze strażą miejską oraz policją, a także znaczne zwiększenie liczby patroli w miejscach zgromadzeń.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak potwierdza organizację tradycyjnych imprez, takich jak Imieniny Ulicy Święty Marcin czy jarmarki bożonarodzeniowe, apelując jednocześnie do uczestników i wystawców o bezwzględną dyscyplinę oraz podporządkowanie się rygorom imprez masowych.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaznaczył, że celem zamachowców jest sparaliżowanie normalnego rytmu życia. Podkreślił przy tym, że polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych są niezwykle restrykcyjne.

– Na pewno atak terrorystyczny jest sygnałem, że trzeba wzmocnić to wszystko, co i tak należało do naszych obowiązków – mówi Roman Szełemej.

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