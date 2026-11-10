Decyzję ogłosiła uczelnia we wtorek we wpisie na platformie X, zatytułowanym „Decyzja o zwolnieniu p. dr Katarzyny Pejdy”. „Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim” – czytamy w oświadczeniu.

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Oświadczenie KUL: złamane standardy etyczne i moralne

Władze KUL podkreślają, że na uczelni „nieakceptowalny” jest „brak szacunku dla przyrodzonej godności człowieka”. „Zachowanie, zwolnionej już, pracownicy naukowej stało w jaskrawej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” – napisano w komunikacie.

Uczelnia przypomina też, czego oczekuje od kadry. „Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w jaskrawy sposób złamane” – głosi oświadczenie.

Wpisy dr Pejdy o rodzinie zamachowca z Krakowa

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych działacz Konfederacji Rafał Mekler. Dr Pejda pod informacją o odnalezieniu trzech ciał w domu sprawcy krakowskiej strzelaniny napisała na Facebooku: „trzy głosy na konfę mniej”. Gdy komentarz skrytykowało dwoje internautów, odpisała: „Tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”. Wpisy zostały później usunięte.

Jeszcze w poniedziałek rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz przekazał PAP, że dziekan wydziału, na którym pracowała dr Pejda, odbył z nią pilną rozmowę i poprosił o usunięcie wpisów, a następnie skierował do rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. „Wskazane wpisy nie licują nie tylko z wykonywanym zawodem nauczyciela akademickiego, nie przystoją po prostu człowiekowi” – ocenił wtedy rzecznik uczelni. Dzień później rektor zdecydował o zwolnieniu.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Do zamachu doszło w sobotę. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. Po kilku minutach obezwładnili go policjanci, którzy sami odnieśli w czasie interwencji ciężkie obrażenia. Sprawca zmarł w poniedziałek rano w wyniku ran postrzałowych.

Na miejscu zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech kolejnych ofiar: rodziców i siostry 24-latka. Wszyscy mieli rany postrzałowe.