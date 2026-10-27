Autorzy projektu chcą ograniczyć część materiału, zwłaszcza z algebry, tak aby uczniowie mieli na lekcjach więcej czasu na rozwijanie innych umiejętności matematycznych, w tym przede wszystkim pogłębionego rozumowania i nauki samodzielnego dochodzenia do rozwiązań.

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Mniej algebry, więcej matematyki w codziennym życiu

Prof. Maciej Borodzik, jeden z członków zespołu, który odpowiada za przygotowanie nowej podstawy programowej, przyznał, że nauczyciele napotykają na wiele trudności podczas realizacji obecnych wymagań. Ponadto jego zdaniem w pierwszych latach nauki uczniowie spędzają zbyt wiele czasu na nauce algebry, w związku z czym nie ma już miejsca na pogłębione rozumowanie w jakimkolwiek zakresie – donosi Strefa Edukacji.

Projekt zakłada wprowadzenie pewnych uproszczeń, zwłaszcza w zakresie logarytmów, wielomianów i równań wymiernych. Zamiast tego większy nacisk zostanie położony na argumentowanie, porównywanie metod i rozumienie stosowanych wzorów. Autorzy projektu zwracają również uwagę na bardziej praktyczne wykorzystanie matematyki. Wprowadzone zostaną tzw. doświadczenia edukacyjne, przy czym każdy uczeń ma realizować co najmniej dwa rocznie. W ramach tych doświadczeń będzie np. prowadził analizę danych z mediów i internetu, wykorzystywał narzędzia cyfrowe, uczył się rozwiązywania problemów z życia codziennego i analizował domowe finanse.

Cztery godziny matematyki w pierwszej klasie i zmiany na maturze

Kolejna nowość to wprowadzenie roku bazowego, podczas którego uczniowie pierwszych klas liceów i techników będą utrwalać i rozwijać podstawowe umiejętności. Uczniowie ci mieliby mieć cztery godziny matematyki tygodniowo, jednak ostateczny wymiar zajęć będzie zależał od przyjętych planów nauczania. Rozszerzenia planuje się dopiero od drugiej klasy.

Nowa podstawa wymusi również dostosowanie matury. Pierwszy egzamin w zmodyfikowanej formule zaplanowano na 2031 rok w liceach i 2032 rok w technikach. Wyżej opisane zmiany to dopiero propozycje, dlatego nie wiadomo, które z nich faktycznie zostaną wdrożone.