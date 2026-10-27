Jak informował wcześniej Onet, rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczęła się ok. godz. 9.30. Sąd zezwolił na jej rejestrację i relacjonowanie, nie może być jednak transmitowana na żywo. Dwie poprzednie rozprawy odbyły się bez udziału publiczności.

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Młoda ochroniarka usłyszała od Nawrockiego propozycję dorobienia

39-letnia dziś kobieta w Grand Hotelu pracowała podczas wakacji w 2006 i w 2007 r. Obecnie zajmuje się marketingiem. Wyraziła zgodę na pokazywanie swojego wizerunku oraz nagrywanie zeznań.

Jak zeznała, zgodziła się na rozmowę z Onetem o pracy w sopockim hotelu, gdyż wydawało jej się, że będzie słuszne, jeżeli o tym opowie.

– Znam pana Karola Nawrockiego, poznałam go pracując w ochronie Grand Hotelu. Była to znajomość koleżeńska, ale czysto służbowa, nie spotykaliśmy się poza pracą. Pewnego wieczoru, gdy miałam zmianę przy recepcji, zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu z kobietą i mężczyzną – zeznała kobieta.

Jej zdaniem cała trójka szła rozmawiając ze sobą, a potem Karol Nawrocki miał odprowadzić mężczyznę, a z kobietą pojechać windą na górę. Wydało się jej to dziwne, bo w kompetencjach ochroniarzy nie było odprowadzanie gości do windy, a tym bardziej wjeżdżanie na górę. Natalia Geldon zapytała więc potem Karola Nawrockiego, o co chodzi.

– On odpowiedział, że można sobie dorobić doprowadzając dziewczyny i zapytał, czy ja chcę też wziąć w tym udział – zeznała Natasza Geldon. Gdy odmówiła, miał odpowiedzieć „ok”.

Czytaj więcej Prawo karne Nawrocki przeciwko Onetowi. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces We wtorek rozpoczęła się pierwsza rozprawa z pozwu Karola Nawrockiego przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska o ochronę dóbr osobistych. Chod...

Dopytywana przez sąd o swoje wrażenia, gdy zobaczyła Nawrockiego z kobietą i mężczyzną przyznała, że nie była to sytuacja typowa w tej pracy. – Wzbudziła moje zastanowienie, szok i ciekawość, bo nigdy pracownicy ochrony nie wprowadzali gości na górę. Po tym, jak Karol powiedział, że można dorobić, to już miałam podejrzenie, że to opiekun z prostytutką – zeznała.

Wspomnienie tego zdarenia wróciło do niej, gdy Karol Nawrocki zaczął kandydować na prezydenta. W tym samym czasie zgłosił się do niej dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz.

– Zgodziłam się, że zeznam przed sądem, jak będzie trzeba. Treść artykułu odpowiada temu, co opowiedziałam – powiedziała świadek.

Dziennikarze o sprowadzaniu prostytutek do Grand Hotelu, Karol Nawrocki zaprzecza

We wtorek też zeznawać ma m.in. dziennikarz Piotr Głuchowski z „Gazety Wyborczej”, który jako pierwszy napisał o pracy obecnego prezydenta w czasach jego studiów w Gdańsku jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu. „Jeśli gość hotelowy potrzebował kobiety, starczyło dać znać Nawrockiemu” - mówił jeden z rozmówców Głuchowskiego. Artykuł ukazał się jesienią 2024 r., przed ogłoszeniem kandydatury Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Nawrocki nie pozwał wówczas ani dziennikarza, ani redakcji „GW”.

W maju 2025 r. temat podjął Onet. Powołując się na relacje byłych pracowników i inne źródła dziennikarze portalu opisali relacje świadków, według których Nawrocki miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości sopockiego hotelu, w którym pracował jako ochroniarz. Karol Nawrocki kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom, a następnie wytoczył procesy cywilne i karne wydawcy Onetu. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych toczy się od września br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prezydent żąda od RASP przeprosin.

Jednym z najważniejszych elementów postępowania może być przesłuchanie prezydenta. Nie ustalono kiedy i gdzie miałoby się ono odbyć. Rozważana jest między innymi możliwość przeprowadzenia tej czynności w Kancelarii Prezydenta.