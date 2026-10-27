Jeszcze przed prapremierą obrazu na Festiwalu Filmowym w Wenecji Alex Spiro, osobisty adwokat Muska, zarzucił Gibneyowi oraz Jigsaw Productions manipulowanie faktami i sugerowanie, że miliarder wykorzystał swoje satelity Starlink, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w USA. Zapowiedziano kroki prawne o zniesławienie.

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Alex Gibney o Elonie Musku

Gibney zaś, który wcześniej realizował filmy o upadku Enronu, WikiLeaks i Władimirze Putinie, w Wenecji powiedział, że najbogatszy człowiek świata jest „niezwykle niebezpieczny”.

Przemawiając na konferencji prasowej w Wenecji Gibney przyznał, że spotkał się z „poczuciem strachu” wśród ludzi, których zaprosił do wywiadów na temat miliardera. Przypuszczał, że dzieciństwo Muska w Republice Południowej Afryki może tłumaczyć, jak się teraz zachowuje.

„Miał dzieciństwo, które było bardzo trudne i traumatyczne” – powiedział Gibney. „Do pewnego stopnia przepracowuje teraz tę traumę na nas, gdybym miał psychoanalizować sytuację”.

Sam Elon Musk na platformie X nazwał film nudnym „paszkwilem” oraz operacją psychologiczną skierowaną przeciwko sobie. Reżysera publicznie określił mianem m.in. „oszusta”, „gnoja”, „okropnego człowieka” oraz „rozgoryczonego starca”, który ma „zerową uczciwość”. „Psie gówno jest warte większego szacunku niż Gibney” – stwierdził.

TikTok zawiesił konto „Muska"

Z kolei dystrybutor filmu, Bleecker Street, napotkał bezprecedensowy opór przy próbie promowania zwiastunów. Platformy takie jak TikTok, Meta (Facebook/Instagram), YouTube oraz oczywiście X początkowo całkowicie odmówiły emisji płatnych reklam zwiastuna, powołując się na restrykcyjne zasady dotyczące treści politycznych. Choć YouTube i Meta po fali krytyki ostatecznie wycofały się z zakazu, TikTok w czasie amerykańskiej premiery na krótko zawiesił całe konto reklamowe filmu.

Czy Musk byłby w stanie zadzwonić do Larry’ego lub Davida i powiedzieć, wiesz, nie puszczaj tego dokumentu? Alex Gibney o Paramount

Dokument zadebiutował w Stanach Zjednoczonych 9 października, na początku w limitowanej dystrybucji, a potem na 472 ekranach. Już tydzień po pokazach dokument wycofywano z amerykańskich kin, motywując to fatalną frekwencją i odwoływaniem seansów. To uruchomiło falę spekulacji. Zagraniczny dystrybutor filmu, Universal Pictures, miał wątpliwości, czy wprowadzać dokument na światowe rynki.

Elon Musk i udziały w Paramouncie

Pisano, że Larry Ellison jest jednym z głównych udziałowców TikToka, a jego syn, David, niedawno przejął wytwórnię Paramount, w którą Elon zainwestował miliard dol.. Paramountowi podlega HBO, gdzie dokument był przewidziany do emisji.

– Czy Musk byłby w stanie zadzwonić do Larry’ego lub Davida i powiedzieć, wiesz, nie puszczaj tego dokumentu? – mówił Gibney w wywiadzie dla AP.

Reżyser spędził prawie cztery lata na tworzeniu portretu najbogatszego człowieka na świecie, poczynając od lat w Dolinie Krzemowej poprzez SpaceX, Teslę i DOGE oraz kierowany przez Muska Departament Efektywności Rządowej.

Czytaj więcej Film Prostacka wersja „Odysei” Elona Muska W serwisie X Elon Musk zaczął publikować serial mający być, według miliardera, wierną wersją poematu Homera, w kontrze do filmu Christophera Nolana...

Film trwa prawie cztery godziny i zawiera wywiady z rodziną Muska, w tym z jego ojcem Errolem, pierwszą żoną i matką jednego z jego dzieci, a także dziennikarzami, współpracownikami biznesowymi, byłymi przyjaciółmi, kolegami i urzędnikami państwowymi.

Problemy zaczęły się, gdy Musk poparł Donalda Trumpa po zamachu w Butler w Pensylwanii. Ale i wtedy kierownictwo HBO wciąż zachęcało Gibneya do dalszej pracy nad filmem.

Musk nie zgodził się na udział, dlatego Gibney wygenerował komputerowo Muska, który przemawia do kamery słowami wyłącznie zaczerpniętymi z oryginalnych nagrań, wywiadów i publicznych wystąpień.