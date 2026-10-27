Jak przekazał portal ua.news, grupa spółek Nova Group – w skład której wchodzi m.in. spółka pocztowa Nova Poshta – wdrożyła prywatny projekt ochrony powietrznej i potwierdziła zestrzelenie rosyjskich dronów. 

– Jesteśmy jedną z niewielu firm, które zrealizowały taki projekt. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale udało nam się zestrzelić drony typu Shahed – przekazał Wiaczesław Klimow w poniedziałek w Kijowie.

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Nova Post zestrzeliwuje rosyjskie drony. Trwa program obronny

Klimow ogromne znaczenie dalszego rozwijania prywatnych projektów obrony powietrznej, zaznaczając, że przedsiębiorstwa są w stanie przejąć zadania, do czasu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji sprawowane przez państwo. Stwierdził, że prywatne przedsiębiorstwa mogą także utrzymywać własne jednostki straży pożarnej w swoich obiektach.

– Obecnie duże firmy w Europie szukają wozów strażackich, by tworzyć własne jednostki ochrony przeciwpożarowej. To nasze pieniądze – w czym więc problem? Kto może mi zabronić gaszenia pożaru na terenie mojej własności? – powiedział Klimow.

Nova Poshta, na rynku zagranicznym funkcjonująca jako Nova Post, jest prywatną spółką pocztową wyspecjalizowaną w ekspresowym doręczaniu dokumentów, przesyłek i wielkich gabarytów. 