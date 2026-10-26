Bo ileż takich strasznych zim może wytrzymać najtwardszy nawet naród pozbawiony prądu, ciepła, wody i telefonów; wystawiony w dzień i noc na lecące mu na głowę bomby? Ciekawe, co by powiedział na to nieżyjący już Julian Starostecki, żołnierz spod Kocka, potem zesłaniec na Syberii, wreszcie czołgista u gen. Andersa, bohater w bitwie pod Monte Cassino, na koniec obywatel USA, jeden z współtwórców głowicy tej rakiety?

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Byliśmy pewni, że Ukraina, wyzwalając się, idzie o krok za nami, tak jak poszła Litwa

Prezydent Lech Kaczyński zdążył jeszcze nadać mu przed śmiercią (także swoją) stopień generalski. Przecież tyle godzin przegadaliśmy w jego tropikalnym ogrodzie albo na plaży w Sarasocie, gdzie mieszkał. Tak, właśnie o tym: o lepszym świecie, jaki ukształtował się nareszcie po roku 1990, o przywództwie Ameryki, o klęsce komunizmu.

Owszem, o Ukrainie także, nie przewidzieliśmy tylko tej okrutnej wojny; byliśmy pewni, że Ukraina, wyzwalając się, idzie o krok za nami, tak jak poszła Litwa. Nie przewidzieliśmy też, że nasze nieszczęsne narody, walcząc z rosyjskim zaborcą, będą robiły sobie nawzajem na złość, zapominając, że cel jest wspólny, a o podręczniki historii będziemy kłócić się po zwycięstwie nad Rosją.

Na wzajemne pisanie podręczników historii z Ukrainą przyjdzie czas po wygranej wojnie z Rosją

Polacy nie chcą przyjąć do wiadomości, że dzieje UPA to nie tylko ludobójstwo na Wołyniu, a Ukraińcy, że grupa ich przodków uległa nazistowskiemu zaczadzeniu pod okupacją hitlerowską. Na wzajemne pisanie podręczników historii przyjdzie czas po wygranej wojnie. Podręczników polskich z udziałem Ukraińców, ukraińskich z udziałem Polaków.

podcast „Magazyn o biznesie”: Co dalej z pomysłem na produkcję Patriotów w Polsce? Foto: podcasty.rp.pl

Innej drogi nie ma; wiedział to doskonale współtwórca rakiet Patriot; w jego domu w Sarasocie była pełna biblioteczka paryskiej „Kultury”.

Na każdej przegranej przez Rosję wojnie korzysta Polska, a za nią Ukraina

Polacy zapomnieli jeszcze jedno, co on wiedział; na każdej przegranej przez Rosję wojnie korzysta Polska, a za nią Ukraina. Po przegranej wojnie krymskiej umarł car Mikołaj I, a kraj przeżył wstrząs, w wyniku którego doszło do głębokiej reformy wewnętrznej inspirowanej z góry. Po klęskach w I wojnie światowej wybuchła rewolucja, która zmiotła carat. Po wojnie w Afganistanie upadł tak Związek Sowiecki, jak i komunizm. Nie inaczej będzie po dzisiejszej napaści Moskwy na Ukrainę. Jeśli tylko starczy nam odwagi i cierpliwości; także wobec nawoływań idiotów, których nigdzie nie brak.