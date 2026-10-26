Ujawniona przez „Financial Times” informacja na temat oferty pokoju z Rosją, jaką miał w 2023 r. odrzucić Wołodymyr Zełenski, została natychmiast wykorzystana przez jego krytyków. Bo pasowała do narracji, jaką w ostatnich dniach lansuje prezydent Donald Trump – o tym, że to nie Władimir Putin, ale Zełenski jest przeszkodą dla pokoju.

Dlaczego Donald Trump wywiera presję na Wołodymyra Zełenskiego, a nie na Władimira Putina?