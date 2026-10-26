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Michał Szułdrzyński: Konrad Berkowicz uderza w Wołodymyra Zełenskiego. A za kulisami toczy się skomplikowana gra

Czy Wołodymyr Zełenski odrzucił szansę na pokój z Rosją, jak sugeruje „Financial Times”? Ujawnione przez „The Atlantic” działania CIA pokazują drugą stronę polityki Donalda Trumpa. Za kulisami trwa skomplikowana gra o kształt światowego porządku.

Publikacja: 26.10.2026 17:11

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Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

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Michał Szułdrzyński

Ujawniona przez „Financial Times” informacja na temat oferty pokoju z Rosją, jaką miał w 2023 r. odrzucić Wołodymyr Zełenski, została natychmiast wykorzystana przez jego krytyków. Bo pasowała do narracji, jaką w ostatnich dniach lansuje prezydent Donald Trump – o tym, że to nie Władimir Putin, ale Zełenski jest przeszkodą dla pokoju.

Dlaczego Donald Trump wywiera presję na Wołodymyra Zełenskiego, a nie na Władimira Putina?

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