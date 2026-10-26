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Wiec Luiza Inácio Luli da Silvy, São Paulo, 24 października. Człowiek w masce przedstawiającej prezydenta USA Donalda Trumpa trzyma kukłę kandydata na prezydenta Brazylii, Flávio Bolsonaro
Brazylijczycy dali w niedzielę Donaldowi Trumpowi nauczkę. I to już drugi raz. We wrześniu ubiegłego roku sąd skazał na 27 lat więzienia Jaira Bolsonaro za to, że idąc w ślady amerykańskiego prezydenta próbował dokonać zamachu stanu. To, czego nie udało się Stanom Zjednoczonym, dokonała Brazylia.
Trump tego nigdy nie darował. Nie tylko wprowadził w akcie zemsty karne cła na import brazylijskich towarów, ale poparł też ambicje prezydenckie syna Jaira, Flávio Bolsonaro, który nie krył zamiaru ułaskawienia ojca. Wielu ekspertów uważa, że w kampanię kandydata skrajnej prawicy, który zapowiadał też zmianę konstytucji, zaprzęgnięto media społecznościowe zarządzane z USA.
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