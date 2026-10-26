Informację na temat najnowszego odkrycia badacze opublikowali w „African Archaeological Review”, międzynarodowym renomowanym czasopiśmie naukowym poświęconym badaniom archeologicznym na terenie Afryki. Ukazuje się ono od 1983 r. nakładem wydawnictwa Springer Science and Business Media.

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Grobowiec odkryty na Saharze. Ma 54,5 m długości

Grobowiec będący przedmiotem badań zlokalizowany jest na terenie Sahary Zachodniej, w Wadi Lawash el Telli, na skraju stanowiska archeologicznego Sluguilla Lawash, które znane jest z wielu rytów naskalnych.

Obiekt odkryty został, jak podaje serwis Archaeology News, w czasie wykopalisk prowadzonych tu na początku kwietnia 2018 r. Należy do grupy zwanej przez archeologów antennae tumuli, czyli tumulusów z antenami lub kurhanów z antenami. Jest to owalny kamienny kopiec, od którego odchodzą dwa długie rzędy wapiennych płyt.

Całość ma długość 54,5 metrów, natomiast sam kopiec ma wymiary 12,5 na 10 metrów i wysokość poniżej 3 metrów. Kamienne ramiona skierowane są pod kątem 102 stopni względem geograficznej północy.

Do budowy, jak podają naukowcy, użyto lokalnego wapienia bez zaprawy, a większość kamiennych bloków miała poniżej metra długości. Oznacza to, że grobowiec mogła zbudować niewielka grupa osób w dosyć krótkim czasie.

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W grobowcu na Saharze odkryto ludzkie szczątki

W trakcie wspomnianych wykopalisk pod luźnymi, zewnętrznymi płytami archeolodzy znaleźli większe wapienne płyty. Pod nimi z kolei natrafili na szczątki jednego człowieka, który leżał na plecach, z głową zwróconą na południe i nogami złożonymi na zachód.

Badacze nie znaleźli śladów późniejszego naruszenia tego miejsca ani ponownego wykorzystania. To natomiast pozwoliło im uzyskać niezwykle wyraźny obraz pierwotnego pochówku.

Stan zużycia zębów wskazywał, zdaniem naukowców, że szkielet należał do osoby w wieku 25-35 lat. Jednak ze względu na zły stan zachowania szczątków nie udało się określić płci. Przy szkielecie znaleziono jedynie cztery pierścieniowe koraliki wykonane ze skorupy jaja strusiego.

Naukowcom udało się datować grobowiec odkryty na Saharze

Datowanie grobowca odkrytego na Saharze Zachodniej okazało się problematyczne. Pierwsze działania w tym kierunku przeprowadzone jeszcze w 2018 r. zakończyły się niepowodzeniem. W odkopanych kościach naukowcy nie znaleźli bowiem kolagenu potrzebnego w zastosowanej metodzie datowania.

Kolejną próbę datowania badacze podjęli w 2025 r., wykorzystując w niej mineralną część dwóch fragmentów kości. Badanie fragmentu kości ramiennej wskazało, że ma ona od 4417 do 4160 lat, z kolei badanie fragmentu kości udowej ujawniło jej wiek na 4405-4100 lat. Oba wyniki są więc ze sobą zgodne, a pochówek datuje się na okres od 4407 do 4230 lat temu.

Odkrycie to, zdaniem naukowców, ma szczególne znaczenie dla badań nad prehistorycznymi społecznościami Sahary. Do tej pory archeolodzy nie dysponowali wiarygodnym datowaniem kurhanów z antenami. Tymczasem konstrukcje te występują w wielu regionach Sahary.