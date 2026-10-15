Odkrycie opisano w „Frontiers in Fungal Biology” recenzowanym, międzynarodowym czasopiśmie naukowym poświęconym mykologii, czyli nauce o grzybach. Czasopismo, jak czytamy na jego stronie internetowej, „[…] zajmuje się łączeniem zagadnień mykologii rolniczej, medycznej i przemysłowej w celu badania interakcji między grzybami oraz poprawy jakości życia ludzi, zwierząt i roślin”.

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W lasach chińskiej prowincji Junnan odkryto nowy gatunek grzyba

Dianjunus rex odkryty został w głębi lasów chińskiej prowincji Junnan. Jest prawdziwym rekordzistą pod względem wielkości. Jego pionowe owocniki osiągają wysokość do 50 cm i masę do 2,2 kg.

To największe znane owocniki w obrębie typu workowców (Ascomycota), czyli największej grupy grzybów, liczącej ponad 64 000 gatunków. Grzyby te nie wytwarzają typowych owocników kapeluszowych. Zamiast nich uwalniają zarodniki z drobnych struktur przypominających woreczki, które znajdują się wewnątrz lub na powierzchni ich owocników.

Dotychczasowi rekordziści wśród owocników workowców mierzyli od 20 do 30 cm wysokości. Dlaczego Dianjunus rex jest od nich znacznie większy? Hipotetyczną odpowiedź na to pytanie przedstawiła dr Indunil C. Senanayake, profesor nadzwyczajna w Banku Zasobów Genowych Dzikich Gatunków przy Instytucie Botaniki w Kunmingu w Chinach i główna autorka nowego badania:

– Owocnik górujący nad otaczającą roślinnością i ściółką może zapewniać skuteczniejsze rozprzestrzenianie zarodników przez wiatr w gęstych lasach. Jednak tak duża struktura wymaga znacznych nakładów energii, co sugeruje, że strategia ta wyewoluowała prawdopodobnie tylko tam, gdzie korzyści ekologiczne przeważały nad kosztami – przyznała.

Chińscy naukowcy w czasie badań terenowych odkryli nowy gatunek grzyba

Nowy gatunek grzyba naukowcy z Kunmingu odkryli w czasie badań terenowych. Prowadzili je w lasach iglastych klimatu umiarkowanego w pobliżu miejscowości Damaidi i Yipinglang oraz w tropikalnym lesie deszczowym koło Nanbang. Natrafili tam na duże, białawe owocniki (tzw. stromaty), które ewidentnie należały do nieznanego gatunku workowca i wyrastały ze zdrewniałych korzeni dębu korkowego (Quercus variabilis).

Badacze zebrali znalezione owocniki i zdeponowali okazy referencyjne w zbiorach Instytutu Botaniki w Kunmingu. Następnie hodowali zarodniki na pożywkach, aby dzięki temu zbadać morfologię grzyba. Ponadto zsekwencjonowali jego genom, w tym m.in. zestaw genów kodujących białka.

Nowy gatunek grzyba reprezentuje nową rodzinę

Przeprowadzone przez naukowców analizy genetyczne, potwierdzone badaniami morfologicznymi, wykazały, że odkryty grzyb reprezentuje nie tylko nowy gatunek, lecz także nowy rodzaj, a nawet nową rodzinę (Dianjunaceae) w obrębie rzędu Xylariales.

Grzyby z rzędu Xylariales są znane z wytwarzania enzymów, a także innych substancji zdolnych do rozkładu złożonych cząsteczek roślinnych. Enzymy te mogą również, zdaniem naukowców, pomagać grzybowi Dianjunus rex w trawieniu martwego drewna.

– Ten niezwykły gatunek reprezentuje nową rodzinę grzybów, Dianjunaceae, i stanowi unikalne źródło wiedzy na temat ewolucji ekstremalnych form budowy grzybów – powiedziała Senanayake. – Odkrycie to pokazuje, jak wiele jeszcze pozostaje do odkrycia w kwestii różnorodności biologicznej grzybów w lasach Azji Wschodniej – dodała.

Badacze nadali odkrytemu grzybowi nazwę Dianjunus rex, która nawiązuje do jego imponujących rozmiarów oraz starożytnego królestwa Dian. Jego najbliższym znanym krewnym jest niepozorny Graphostroma platystoma, który występuje na martwym drewnie drzew liściastych na całej półkuli północnej i stanowi odrębną rodzinę Graphostromataceae.

Nowa rodzina grzybów wykształciła się około 65 milionów lat temu

Naukowcy oszacowali, że rodzina Dianjunaceae wykształciła się około 65 milionów lat temu, czyli zaledwie milion lat po wielkim wymieraniu na granicy kredy i paleogenu, które doprowadziło do zagłady dinozaurów oraz niezliczonych innych gatunków zwierząt i roślin. Szacunki te były możliwe dzięki analizie DNA nowego gatunku za pomocą metody „zegara molekularnego” a także dzięki porównaniu go z genomami setek grzybów o znanym wieku ewolucyjnym.

– Ten moment w czasie rodzi intrygującą hipotezę. Po wielkim wymieraniu lasy przeszły gwałtowne zmiany, w tym nagłe pojawienie się ogromnych ilości martwej materii roślinnej – zauważyła Senanayake. – Dla grzybów rozkładających drewno takie zaburzenia środowiskowe mogły stworzyć nowe możliwości – dodała.

Badacze uważają, że w subtropikalnych rejonach Chin pozostało do odkrycia jeszcze wiele gatunków grzybów.

– Region ten łączy w sobie wyjątkową różnorodność siedlisk, stabilność klimatyczną oraz złożone interakcje biotyczne, które sprzyjają różnicowaniu się grzybów. Historycznie jednak różnorodność grzybów w tych ekosystemach była niedoszacowana ze względu na trudności logistyczne związane z pobieraniem próbek w terenie, sezonowy i skryty charakter wytwarzania owocników oraz dawny nacisk na grzyby o znaczeniu gospodarczym – zaznaczyła Senanayake.