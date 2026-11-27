Venkatesa Chandrasekaran, fizyk związany ze Uniwersytetu Stanforda, a także pracownik OpenAI, opublikował w środę przeddruk, w którym twierdzi, że poczynił znaczne postępy w zakresie ujednolicenia dwóch konkurujących ze sobą teorii opisujących działanie wszechświata.

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Jak podkreślił, do obliczeń doszedł „dzięki szczegółowej, intensywnej współpracy z GPT-6 Astra” i zużył około 400 milionów tokenów — jednostek danych przetwarzanych przez modele sztucznej inteligencji, na podstawie których firmy zajmujące się sztuczną inteligencją naliczają opłaty za moc obliczeniową.

Chodzi o ogólną teorię względności Alberta Einsteina, która opisuje grawitację jako efekt zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masę i energię, co pomaga szczególnie w zrozumieniu jak duże obiekty (np. planety) wpływają na wszechświat. Mechanika kwantowa z kolei opisuje zachowanie materii i energii w mikroskali. Fizycy od wieku łamią sobie głowy nad połączeniem obu teorii w jednolite ramy.

Chandrasekaran w artykule, który nie przeszedł jeszcze recenzji, twierdzi, że udało mu się połączyć obie teorie. W jego obliczeniach udało się uzyskać skończony wynik dla procesu obejmującego dwa hipotetyczne grawitony, czyli kwanty pola grawitacyjnego. W tradycyjnym przybliżeniu podobne obliczenie prowadziło do nieskończoności.

Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman pogratulował Chandrasekaranowi i stwierdził, że był on jednym z „pierwszych, którzy wierzyli, że możemy wykorzystać nasz ówczesny model do rozwiązania problemów milenijnych”.

„Bycie genialnym, a jednocześnie posiadanie odpowiednio wyważonej pewności siebie i odwagi, by nieustannie dążyć do czegoś, co inni uważają za niemożliwe, jest cechą bardzo cenną i dość rzadką” – napisał na platformie X.

Chandrasekaran podziękował Altmanowi i innym pracownikom OpenAI za udostępnienie mu zasobów obliczeniowych oraz „wsparcie na przestrzeni całego projektu”.

Naukowcy: chwyt reklamowy OpenAI

Naukowcy jednak studzą oczekiwania. Profesor fizyki Jonathan Oppenheim w swoim wpisie na platformie Substack napisał, że praca Chandrasekaran „nawet nie zbliża się do sformułowania kwantowej teorii grawitacji” i „żaden z poważnych problemów nie został rozwiązany”. Dodał, że wykorzystał także inną sztuczną inteligencję (Claude'a) do przejrzenia artykułu i model zidentyfikował kilkanaście problemów w pracy.

Matematyk z Uniwersytetu Columbia Peter Woit stwierdził z kolei, że wyniki badania nie znalazły potwierdzenia, a artykuł to „bezużyteczna bzdura” i „chwyt reklamowy” OpenAI.

Woit stwierdził, że przejrzał tysiące artykułów zawierających „podobne twierdzenia” na temat grawitacji kwantowej i żadne z nich nie znalazło potwierdzenia.

„Jedyna różnica w przypadku tego artykułu polega na tym, że został napisany przez maszynę i sfinansowany przez firmę, która ma już na koncie publikowanie wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących fizyki” – napisał.

Astrofizyczka z Uniwersytetu Publicznego w Chicago Hontas Farmer stwierdziła, że artykuł nie wnosi nic nowego do dyskusji. „Nie zawiera on żadnych hipotez, które dałoby się zweryfikować” – napisała na X. Twierdzi także, że ustalenia „pokrywają się z wieloma pomysłami, które zostały już opublikowane lub udostępnione w formie przeddruku”.

Fizyk Nirmalya Kajuri w poście na Substacku wskazał jednak, że artykuł zawiera ogromną ilość danych, która przed pojawieniem się sztucznej inteligencji wymagałaby lat pracy. "Teraz można to zrobić w ciągu przypuszczalnie kilku miesięcy, za pomocą 400 milionów tokenów. To brzmi jak cud i pokazuje, ile pracy będą zawierać artykuły" - napisał. Dodał, że przyszła nauka może ulec "nierównościom w dostępie do tokenów".

Dodał, że w erze przed sztuczną inteligencją taki artykuł nie wywołałby takiego szumu, ale też krytyka byłaby mniej zażarta.

"To ciekawy projekt. Poczekajmy na kolejne 400 milionów tokenów, żeby zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi" - napisał.