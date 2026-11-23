Wyniki badań opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma „Science Translational Medicine”. Odkrycie może pomóc w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych. Szczegóły opisuje portal „Science Alert”.

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Nocne oczyszczanie mózgu a choroba Alzheimera

Podczas snu, zwłaszcza w jego głębokiej fazie wolnofalowej (NREM), przez mózg przepływają fale płynu mózgowo-rdzeniowego. Działają one jak nocny cykl płukania, wymywając szkodliwe substancje nagromadzone w ciągu dnia. Dotychczasowe badania wykazały, że zaburzenia tego przepływu są ściśle powiązane z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.

„Usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z mózgu jest niezwykle ważne w przypadku choroby Alzheimera i innych postaci demencji, które są częściowo spowodowane gromadzeniem się w mózgu cząsteczek takich jak amyloid i białko tau” – mówi dr Joshua Levitt, neuroinżynier związany wcześniej z Uniwersytetem Bostońskim oraz MIT, a obecnie współzałożyciel i dyrektor ds. technologii (CTO) w neurotechnologicznym startupie CereBloom.

„Jeśli uda nam się usprawnić usuwanie zbędnych substancji z mózgu, być może będziemy w stanie zapobiegać odkładaniu się tych blaszek, które prowadzą do choroby” – dodaje naukowiec.

Jak przebiegał eksperyment z różowym szumem?

W trakcie snu wolnofalowego przepływy płynu mózgowo-rdzeniowego pokrywają się z powolnymi falami aktywności elektrycznej neuronów. Aby sprawdzić, czy tym procesem można sterować, dr Joshua Levitt i jego zespół przeprowadzili eksperyment z udziałem 14 zdrowych dorosłych osób w wieku od 18 do 52 lat.

Uczestnicy zasypiali wewnątrz skanera rezonansu magnetycznego (MRI), który na bieżąco rejestrował przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Badani mieli jednocześnie na głowach czepki elektroencefalograficzne (EEG) monitorujące fale mózgowe. Gdy aparatura wykrywała szczyt wolnej fali elektrycznej mózgu, badacze odtwarzali śpiącym osobom bardzo krótkie impulsy różowego szumu – dźwięku przypominającego biały szum, lecz łagodniejszego i głębszego dla ludzkiego ucha.

Rezultat przerósł oczekiwania naukowców. Precyzyjnie zsynchronizowane bodźce akustyczne wzmocniły aktywność neuronalną, co bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie fal przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Badania dostarczyły dowodów. Wyniki dają nadzieję

Jak podkreśla neurobiolożka z MIT Laura Lewis, dotychczas nie było pewności, czy między wolnymi falami mózgowymi a przepływem płynu zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, ani czy proces ten da się w jakikolwiek sposób stymulować z zewnątrz. Badanie udowodniło obie te kwestie.

„Wyniki te potwierdzają związek przyczynowo-skutkowy między dynamiką neuronalną podczas snu a przepływem PMR oraz dostarczają technologię, którą można teraz wykorzystać do modulowania przepływu PMR i bezpośredniego obrazowania efektów neurofeedbacku w pętli zamkniętej w ludzkim mózgu” – wyjaśnia zespół badawczy.

Autorzy publikacji zaznaczają jednak, że eksperyment przeprowadzono na niewielkiej grupie zdrowych ochotników i na tym etapie nie mierzono jeszcze, czy samo zwiększenie przepływu płynu przekłada się na długofalowe korzyści zdrowotne. Kolejnym krokiem zespołu będzie przetestowanie tej nieinwazyjnej technologii w badaniach klinicznych, m.in. u osób starszych, pacjentów z zaburzeniami snu oraz osób zagrożonych chorobami neurodegeneracyjnymi.