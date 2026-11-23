Z tego artykułu dowiesz się: O ile w 2027 roku wzrosną ceny pakietów medycznych i dlaczego skala podwyżek w Polsce będzie wyższa od globalnej.

Jakie są główne przyczyny tzw. inflacji medycznej i w jaki sposób wynagrodzenia w sektorze publicznym wpływają na prywatnych operatorów.

Dlaczego firmy stają się „zakładnikami” benefitów zdrowotnych i na jakie strategie cięcia kosztów się decydują.

Z jakimi problemami w dostępie do lekarzy mierzą się pacjenci i jakie działania w tej sprawie podjął UOKiK.

Zmiany demograficzne, które zwiększają częstotliwość korzystania z usług medycznych, a do tego rosnące koszty operacyjne – to najczęściej wskazywane przez dostawców usług medycznych powody planowanych w 2027 r. nowych podwyżek cen pakietów opieki medycznej. Jak wynika z raportu Marsh Health Trends 2027, który podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego wśród 306 ubezpieczycieli z 69 rynków, w tym z Polski, w przyszłym roku średnie koszty ponoszone przez pracodawców wzrosną na świecie o 10 proc.

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Natomiast średnia skala podwyżek w Polsce przewyższy globalną średnią o 5 pkt proc. i wyniesie 15 proc. – wynika z szacunków udostępnionych „Rzeczpospolitej”. W rezultacie widoczne już w tym roku przyspieszenie wzrostu cen pakietów medycznych (w połowie 2026 r. były droższe średnio o 10–12 proc. niż rok wcześniej), w przyszłym roku może być jeszcze większe.

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– Licząc od 2020 r., koszty pakietów wzrosły o 91 proc., a więc uległy niemal podwojeniu – podkreśla Aleksandra Koczergo-Kraszewska, szefowa komunikacji i marketingu Marsh w naszym regionie, dodając, że największy wpływ na ten wzrost miała fala dwucyfrowych podwyżek cen z lat 2022 – 2024. Jednym z powodów tej inflacji medycznej jest wprowadzona przed czterema laty coroczna ustawowa waloryzacja minimalnych wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia, które przez kilka lat rosły w dwucyfrowym tempie. W tym roku minimalne płace zwiększyły się o ponad 8,8 proc., a podwyżka objęła około 700 tys. pracowników, nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale też ratowników medycznych, fizjoterapeutów czy opiekunów medycznych.

Koszt niedoboru lekarzy

Jak zaznacza Krzysztof Gugała, dyrektor w firmie doradczej WTW, coroczne waloryzacje nie obejmują wprawdzie prywatnego sektora usług medycznych, lecz pośrednio wpływają także na wynagrodzenia w prywatnych placówkach, które konkurują o trudnych do pozyskania pracowników. Presję na wzrost kosztów płac wzmacnia deficyt lekarzy i pielęgniarek. W Barometrze Zawodów na 2027 r. lekarze ponownie znaleźli się na drugim miejscu wśród profesji dotkniętych największym niedoborem kadr (po kierowcach ciężarówek), odczuwalnym praktycznie w całym kraju.

– Z każdym rokiem nasze koszty operacyjne rosną – tak tłumaczy wzrost cen Bartosz Kapczyński, członek zarządu ds. sprzedaży i obsługi klienta Grupy Lux Med, która jest liderem polskiego rynku prywatnych usług zdrowotnych. Zaznacza jednocześnie, że podwyżki, które objęły również usługi oferowane poza abonamentem, były w bieżącym roku nieco niższe od pierwotnych założeń i wyniosły od kilku do kilkunastu procent. – Staramy się równoważyć rosnące koszty, zwłaszcza te związane z wynagrodzeniami dla personelu medycznego, z możliwościami budżetowymi naszych klientów – tłumaczy Bartosz Kapczyński.

– W Medicover decyzje dotyczące cen podejmujemy z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, kierując się jednocześnie potrzebą zapewnienia pacjentom wysokiej jakości i dostępności opieki – twierdzi Wojciech Sobaczak, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej w Medicover, dodając, że na obecnym etapie firma nie podaje szczegółowych informacji dotyczących skali zmian cen usług i pakietów medycznych w 2027 r.

Z wyjaśnień przedstawicieli obu firm wynika, że kolejne podwyżki cen pakietów są w zasadzie nieuniknione. – Zważywszy na realia rynkowe oraz wzrost kosztów świadczenia opieki zdrowotnej – w tym wynagrodzeń lekarzy, kosztów badań, wzrost innych kosztów prowadzenia działalności, w tym m.in. opłat za media, wynajem przestrzeni, inwestycji w sprzęt – zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej z oczywistych względów wiązać się musi z wyższymi kosztami – twierdzi Bartosz Kapczyński.

Zakładnicy pakietów medycznych

Marcin Kowalski, lider Mercer Marsh Benefits w Polsce zwraca uwagę, że żaden z długofalowych czynników, które wpływają na koszty opieki medycznej (liczba lekarzy, starzejące się społeczeństwo i związane z tym choroby przewlekłe i cywilizacyjne), nie osłabił swojego działania. W dodatku, w miarę starzenia się społeczeństw i poprawy wskaźników przeżywalności, coraz więcej pracowników i członków ich rodzin żyje z chorobą nowotworową jako schorzeniem przewlekłym, co wymaga długofalowego wsparcia.

Tym samym presja na wysokość stawek pozostaje silna, choć nieco osłabia ją konkurencja operatorów zainteresowanych pozyskaniem nowych klientów. Z drugiej strony, postępująca w ostatnich latach konsolidacja rynku prywatnych usług medycznych, na którym umacniają się najwięksi gracze, sprawia, że duzi pracodawcy nie mają zbyt dużego wyboru, jeśli chcą zapewnić jednolite pakiety medyczne w całym kraju.

Foto: Tomasz Sitarski

Do tego dochodzi presja oczekiwań pracowników, dla których prywatna opieka medyczna (z dostępem do lekarzy-specjalistów) jest jednym z najbardziej atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych. W tegorocznym badaniu firmy rekrutacyjnej Antal znalazła się wśród najbardziej pożądanych benefitów – wskazana przez 53 proc. specjalistów i menedżerów.

– Firmy są zakładnikami pakietów medycznych – ocenia Krzysztof Gugała z WTW. Jej niedawne badanie planów płacowych firm, które we wrześniu i październiku objęło 137 pracodawców, dowodzi jednak, że część z nich stara się ograniczać koszty benefitów, także tych związanych ze zdrowiem. Jednak tylko nieliczne firmy (4 proc. badanych) decydują się na rezygnację z jakichś świadczeń, wiedząc, że pracownicy potraktują to jako stratę. Częściej ograniczają zakres pakietu, wycofując się np. z finansowania opieki zdrowotnej członków rodziny, za którą pracownik częściej już musi dopłacać.

Rynkowi potentaci na celowniku UOKiK

Jak dowodzą raporty Grant Thornton, pakiety medyczne są wśród benefitów, którymi firmy najczęściej kuszą kandydatów do pracy – w październiku znalazły się w 59 proc. ogłoszeń, które opublikowano na największych portalach rekrutacyjnych w Polsce.

Zazwyczaj firmy oferują jednak tańsze, standardowe warianty opieki medycznej z limitem abonamentowych wizyt. Jak wyjaśniają branżowi eksperci, o cenie pakietu medycznego decyduje zarówno zakres świadczeń (najdroższe obejmują stomatologię i rehabilitację), jak i też ich dostępność. A ta w przypadku tańszych pakietów jest zwykle ograniczona, zwłaszcza, że kryzys w publicznej służbie zdrowia wypycha więcej osób na prywatny rynek usług medycznych. W rezultacie na forach internetowych pacjenci abonamentowi coraz częściej narzekają na długie terminy wizyt do lekarzy, szczególnie do specjalistów.

Problem jest na tyle poważny, że ostatnio zajął się nim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na podstawie obserwacji rynku i sygnałów konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie Lux Med oraz sieci medycznych Medicover i Enel Med. Jak nas poinformowało biuro prasowe UOKiK, postępowania nadal trwają, a urząd zbiera i analizuje dodatkowe wyjaśnienia od przedsiębiorców. – Na tym etapie nie możemy spekulować o terminie zakończenia działań – zaznacza biuro prasowe UOKiK.