Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 20 zarządzono w związku ze śmiercią dotychczasowego senatora z tego okręgu, gen. Mirosława Różańskiego.

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Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 20: Wdowa po generale Różańskim przed byłym prezydentem Zielonej Góry

Gen. Różański, który zdobył mandat senatora, startując z rekomendacji ówczesnej Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050), a po rozłamie w Polsce 2050, od marca należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum, zmarł 24 sierpnia, w wieku 63 lat, po latach zmagań z chorobą nowotworową. W politykę zaangażował się po karierze wojskowej, w której doszedł do stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W wyborach uzupełniających oprócz wdowy po generale startował też były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie), który zajął drugie miejsce, zdobywając 30,74 proc. głosów (10 196 w liczbach bezwzględnych). Trzecia była Joanna Senyszyn, była posłanka, była kandydatka na prezydenta, obecnie stojąca na czele partii Nowa Fala (14,95 proc., 4 960 głosów). Ostatnie miejsce zajął wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz, którego poparło 11,63 proc. głosujących (3 858 głosów).

Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła 13,78 proc. Uprawnionych do głosowania w okręgu, obejmującym powiaty: krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę było 242 838. Głosowanie rozpoczęło się 22 listopada o godz. 7 i zakończyło o godz. 21.

W 2023 roku gen. Różański wygrał w okręgu nr 20 z kandydatem PiS

W wyborach z 2023 roku w tym okręgu gen. Różański zdobył 59,15 proc. poparcia, wyprzedzając kandydata PiS, Grzegorza Maćkowiaka (24,79 proc.) i Rafała Adamczaka z Bezpartyjnych Samorządowców (16,06 proc.). Frekwencja wyniosła wówczas 71,26 proc.