Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego spadek liczby abonentów telewizji satelitarnej wyhamował i co to oznacza dla całego rynku.

Jaką rolę odgrywają platformy DTH w erze streamingu i gdzie wciąż pozostają bezkonkurencyjne.

Czym różnią się strategie Cyfrowego Polsatu i Canal+ w łączeniu tradycyjnej oferty z usługami online.

Jakie są ekonomiczne różnice między modelem satelitarnym a streamingowym z perspektywy operatora.

W ciągu pięciu lat ubyło około 1 mln posiadaczy zestawu odbiorczego do telewizji z talerzem satelitarnym – wynika z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jednak spadek był wolniejszy, niż prognozował urząd. Z optymizmem na dalszy rozwój sytuacji patrzy firma doradcza Omdia.

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Gunnarsson z Omdia: rynek DTH najgorsze ma za sobą

Według UKE rynek usług telewizyjnych w Polsce znajduje się w fazie zaawansowanej transformacji, a rynek płatnej telewizji może stopniowo tracić bazę abonencką na rzecz usług opartych na internecie i streamingu. Tak właśnie działo się w minionych latach wraz z rozwojem infrastruktury szerokopasmowego dostępu do sieci.

Jednak Tony Gunnarsson z firmy analitycznej Omdia skłania się ku tezie, że platformy satelitarne najgorsze mają już za sobą. Prognozuje, że w kolejnych latach liczba klientów platform DTH powinna być stabilna i oscylować wokół 5 mln. Dla porównania, według UKE w 2025 r. było ich 4,4 mln.

– Na świecie wciąż istnieją rynki, które nie dysponują infrastrukturą umożliwiającą masowe korzystanie ze streamingu, w przeciwieństwie do rozwiniętych rynków zachodnich (w Ameryce czy Europie). Co więcej, nawet w krajach zachodnich istnieją obszary wiejskie i społeczności pozbawione nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej; przykładem mogą być Włochy, Grecja czy Polska. W takich miejscach, poza dużymi miastami, telewizja satelitarna stanowi stabilne i atrakcyjne rozwiązanie – komentuje Gunnarsson.

Foto: Tomasz Sitarski

– Istnieje również grupa odbiorców, którzy wbrew pozorom cenią sobie telewizję satelitarną i korzystają z niej równolegle z serwisami streamingowymi oraz tradycyjną telewizją naziemną – dodaje Gunnarsson.

– Niektórzy z głównych operatorów satelitarnych testują nowe rozwiązania, np. dostarczanie usług przez internet (komunikacja dwukierunkowa w modelu zbliżonym do DTH). Ma to na celu nie tylko wydłużenie „życia” technologii satelitarnej, ale także poszerzenie oferty o dodatkowe usługi, wykraczające poza samą transmisję telewizyjną – wskazuje analityk firmy Omdia.

Najnowsze dane Cyfrowego Polsatu mówią, że na koniec września br. grupa miała 4,482 mln abonentów płatnej telewizji. To o 64 tys. mniej niż na koniec grudnia. Dla porównania w 2025 r. ich liczba zmalała o 137 tys., co wskazuje na spowolnienie rezygnacji z satelity. Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu, potwierdza: – Cieszymy się, że spadki w telewizji satelitarnej wyhamowują – odpowiedział na nasze pytanie.

Internet odebrał udziały w rynku dostawcom płatnej telewizji

Według prognoz tej firmy w 2016 r. DTH odpowiadała za 18 proc. globalnego rynku telewizji i wideo (na podstawie subskrypcji). Do końca tego roku, czyli po dekadzie zmian wynikających z upowszechniania się internetu i streamingu, udział ten spadnie do 5 proc. Z kolei w Polsce w 2016 r. telewizja satelitarna stanowiła ponad połowę rynku (53 proc.). Wraz z rozwojem streamingu jej udział spadł jednak do około 22 proc. rynku telewizji i wideo.

Szefowie głównych platform DTH – Edyta Sadowska i Piotr Żak – nie zdradzają planów wobec satelitarnych platform i nie precyzują, jaki mają pomysł na ich przyszłość.

– Przyszłość telewizji satelitarnej będzie w dużej mierze zależeć od tempa rozwoju infrastruktury internetowej i powszechności dostępu do szybkiego internetu. Można zakładać, że wraz z postępującą cyfryzacją znaczenie satelity będzie stopniowo maleć, ale z pewnością telewizja satelitarna nie zniknie z rynku całkowicie, a na pewno nie w ciągu kilku kolejnych lat. Dziś pozostaje ona ważnym elementem rynku i naszego biznesu – mówi Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska.

Jak dodaje, firma rozwija zarówno ofertę satelitarną, jak i streamingową, a także rozwiązania hybrydowe, które pozwalają korzystać z obu technologii. – Naszym celem jest zapewnienie klientom dostępu do treści niezależnie od sposobu ich dostarczania – wskazuje Kaniowski.

To, jak szybko abonenci mogą zmienić sposób korzystania z płatnej telewizji, widać w wynikach Orange Polska, który przez lata sprzedawał telewizję satelitarną. Na koniec września telekom miał już tylko 27 tys. klientów tego rozwiązania na prawie 1,1 mln abonentów płatnej telewizji ogółem. W 2021 r. było ich jeszcze 290 tys.

Polsat Box Go i Canalplus.com z różnymi strategiami

Satelitarne platformy starają się opóźniać zmiany. Jak sprawdziliśmy, polski widz ciągle nie może liczyć, że w aplikacjach streamingowych Canalplus.com i Polsat Box Go znajdzie dokładnie taką samą ofertę i w tej samej cenie, co w telewizji satelitarnej i kablowej. Przy czym zrównaniu ofert satelitarnej i kablowej ze streamingiem jest zdecydowanie bliższy Canal+ Polska.

Można to zrozumieć: Cyfrowy Polsat zbudował wokół telewizji satelitarnej cały ekosystem z fabryką własnych dekoderów włącznie. Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu, wskazuje, że pakiety programowe w platformach DTH są inne w zależności od technologii dostarczania sygnału i dekodera. Różnią się też od pakietów dostępnych w aplikacji streamingowej (d. Ipla). – Telewizja Polsat Box i Polsat Box Go to dwie różne usługi – mówi Olga Zomer.

– Polsat Box Go jako serwis OTT to typowy serwis streamingowy: dostępny bezpośrednio przez internet na dowolnym urządzeniu. Główne pakiety w Polsat Box Go to: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport. Są one zbudowane narastająco: każdy kolejny zapewnia dodatkowe kanały TV i treści VOD. To zupełnie inne pakiety niż w ofercie Polsat Box – mówi rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

Czy różnice będą się zacierać w przyszłości? – Kluczowa jest dla nas łączna liczba usług TV. Sposób dostępu do TV zarówno dla nas, jak i klientów jest wtórny i może się zmieniać wraz z rozwojem nowych możliwości i technologii – mówi Zomer. Według niej część klientów „w naturalny sposób” zmienia technologię dostępu do telewizji. Jaka to część, nie podaje. Maciej Stec zaznacza, że oferta programowa streamingowej platformy jest na tyle bogata, że widz nie powinien mieć problemu.

Canal+ Polska przyjmuje nieco inne podejście. Różnice programowe między DTH i streamingiem nie są już tak istotne, jak doświadczenie użytkownika. Piotr Kaniowski przekonuje, że klient streamingowy może zbudować pakiet kanałów nieznacznie różniący się od oferty satelitarnej. – W najwyższym pakiecie serwisu streamingowego (Extra+) oferujemy niemal taki sam zestaw kanałów, jak w naszej ofercie satelitarnej. Ewentualne różnice wynikają z kwestii formalnych oraz umów zawartych z nadawcami poszczególnych kanałów – mówi Kaniowski.

Streaming jest droższy dla abonenta. Czy dostawcy na nim więcej zarabiają, nie jest oczywiste

Jasno też przyznaje, że streaming kosztuje w Canal+ Polska więcej niż oferta satelitarno-kablowa. Zaznacza, że ma to swoje uzasadnienie. – Streaming zapewnia większą elastyczność i możliwość korzystania z usługi bez długoterminowych zobowiązań – wskazuje Kaniowski, nie podając, jaka jest średnia różnica w cenie.

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Inaczej mówiąc, koszt ryzyka biznesowego dostawca przerzuca na abonenta. Czy to właśnie na streamingu lepiej się zarabia?

Patryk Gawłowicz, analityk z PMR Market Experts by Hume, uważa, że nie ma jednej odpowiedzi. – Bardzo dużo zależy od skali działalności operatora, liczby klientów oraz tego, czy dysponuje on własną siecią. Streaming ma stosunkowo niski próg wejścia. Nie trzeba instalować anteny satelitarnej, wysyłać montera ani dostarczać dekodera. Operator praktycznie z miejsca może uruchomić usługę i dotrzeć z nią do klientów w całym kraju. Nie oznacza to jednak, że taki model zapewnia najwyższą marżę. Klienci usług streamingowych łatwiej rezygnują z abonamentu, częściej korzystają tylko z okresów promocyjnych, a następnie przenoszą się do innego serwisu oraz dzielą koszt subskrypcji na kilka osób. Operator więc stale musi wydawać pieniądze na nowy kontent, ale też na pozyskiwanie i utrzymywanie użytkowników – mówi Patryk Gawłowicz.

– Patrząc na samą strategię operatorów tradycyjnej telewizji, najkorzystniejszym modelem okazuje się łączenie dwóch podejść. Satelita zapewnia stabilne przychody z istniejącej bazy, a IPTV i OTT odpowiadają za pozyskiwanie nowych klientów i sprzedaż dodatkowych usług – dodaje specjalista.