Satelitarna telewizja do lamusa? Tak radzą sobie największe platformy w Polsce

W porównaniu z Canal+ Polska platforma Cyfrowy Polsat (Polsat Box) radziła sobie w 2023 r. słabiej. Jej przychody spadły o prawie 6 proc., do 2,25 mld zł, a zysk netto skurczył się o połowę, do około 640 mln zł. Zysk platformy jest dużo większy niż Canal+ Polska ze względu na zyski z inwestycji w inne biznesy, które prowadzi spółka Zygmunta Solorza. Mimo że zarobek jest wyższy niż Canal+ Polska, w tym roku akcjonariusze dywidendy nie dostaną.

Telewizja internetowa i VoD w górę

W przeciwieństwie do platform satelitarnych w siłę rosną zaś telewizje kablowe i operatorzy telekomunikacyjni oferujący telewizję po tym samym łączu, co internet (IPTV). Najdynamiczniej przybywa użytkowników IPTV, ale w perspektywie kilku lat jej udział będzie jednak mniejszy niż satelity i kablówki (ma się powiększyć o 7 pkt proc., do ponad 25 proc.).

– Jeśli chodzi o rynek płatnej telewizji, najnowsze dane PMR wskazują na wzrost bazy abonenckiej drugi rok z rzędu. Nie są to jednak spektakularne zwyżki, lecz raczej oznaki stabilizacji i utrzymania liczby abonentów na względnie stałym poziomie – komentuje Patryk Gawłowicz.

– W kontekście sytuacji na całym rynku w Europie Wschodniej jest to jednak bardzo dobry wynik. Szacunkowo rok do roku baza klientów usług płatnej telewizji w regionie zmniejszyła się o ok. 1 mln. Z kolei szacunki dla Polski w tym samym okresie wskazują wzrost liczby abonentów o kilkadziesiąt tysięcy. To pokazuje, że na ten moment sytuacja na polskim rynku jest różna od trendów regionalnych, a płatna telewizja nadal stanowi istotną usługę telekomunikacyjną – dodaje analityk PMR.

– W dużej mierze determinuje to ekspansja sieci światłowodowych i dodawanie telewizji w ramach pakietów z internetem i komórkami – wyjaśnia.

Gawłowicz wskazuje również, że dużo dynamiczniej, bo w dwucyfrowym tempie, rozwija się rynek usługi wideo na żądanie (VoD i OTT). Dokładniejszych szacunków nie zdradza.