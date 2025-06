Biały Dom poinformował, że prezydent USA Donald Trump odroczy termin zbycia amerykańskich aktywów aplikacji TikTok (bądź wykazania przez chińską firmę ByteDance znaczących postępów w kierunku sprzedaży) o kolejne 90 dni, mimo iż wedle obowiązującej ustawy powinno się to wydarzyć do czwartku, 19 czerwca. W przeciwnym razie Amerykanie mieli stracić dostęp do popularnej aplikacji służącej do udostępniania krótkich materiałów wideo.

– Prezydent Trump podpisze w tym tygodniu kolejne rozporządzenie wykonawcze, aby TikTok nadal działał – oświadczyła we wtorek rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. Jak dodała, prezydent nie chce, aby aplikacja zniknęła użytkownikom z telefonów.

Zgodnie z zapowiedzią rzeczniczki Białego Domu, nowy termin zostanie więc przesunięty na połowę września. Karoline Leavitt powiedziała dziennikarzom, że rząd spędzi najbliższe trzy miesiące upewniając się, że sprzedaż zostanie sfinalizowana, aby Amerykanie mogli nadal korzystać z popularnej aplikacji, mając pewność, że ich dane są bezpieczne.

Donald Trump po raz trzeci odroczy termin sprzedaży amerykańskich aktywów TikToka

Sam prezydent, bezpośrednio zapytany o tę kwestię, przyznał, że „prawdopodobnie to zrobi”, tylko musi uzyskać zgodę Chin. – Myślę, że ją dostaniemy. Myślę, że prezydent Xi ostatecznie to zatwierdzi – powiedział Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera.