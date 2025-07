Hossa przetrwa, ale zwyżki na GPW wyhamują

Jednocześnie zauważa, że krajowy rynek jest już w zaawansowanej fazie hossy, kiedy to fala wzrostów swoim zasięgiem coraz bardziej rozlewa się na szeroki rynek. – Faza ta charakteryzuje się zazwyczaj tym, że kapitał z dużych spółek przepływa do mniejszych i to zjawisko obserwujemy od trzech miesięcy. Dlatego w drugiej połowie roku warto uważniej przyjrzeć się szerzej polskiemu rynkowi, szczególnie małym i średnim spółkom oraz blisko obserwować sytuację w sektorze bankowym – radzi Zalewski.

Eksperci zauważają, że paliwo do zwyżek krajowych indeksów powoli się już wyczerpuje, co nie oznacza, że hossa ma się już ku końcowi. Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny i wiceprezes Opti TFI spodziewa się wyraźnego wyhamowania tempa zwyżek krajowych indeksów w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy. – Po ponad 30 proc. wzroście indeksu WIG od początku roku zakładam, że potencjał jego zwyżki w drugim półroczu jest już ograniczony i wynosi około 5 proc., czyli możliwy jest jeszcze do osiągnięcia poziom 110 tys. pkt. Należy pamiętać, że w pierwszej połowie roku 2025 polskim akcjom sprzyjało wiele czynników, tj. ożywienie makro, obniżki stóp procentowych, rotacja z amerykańskich aktywów na emerging markets i niskie startowe wyceny firm – wyjaśnia.

Zakłada, że w okresie najbliższych 12 miesięcy rynek może się konsolidować. – Z jednej strony wyczerpały się proste rezerwy wzrostu cen akcji, ale z drugiej polskie akcje są nadal atrakcyjnie wycenione na tle obligacji. Następuje też powolne odchodzenie inwestorów z rynku nieruchomości na rzecz bardziej ryzykownych aktywów, a ponadto nadal nie mamy dużej podaży akcji. Dodatkowo rynek wyczekuje również możliwych zachęt podatkowych dla inwestorów. Jesteśmy w sytuacji, w której skala spadków jest ograniczona i nie warto pozbywać się akcji, aby nie ryzykować potencjalnych pozytywnych zaskoczeń – uważa Bursa.

Ryzykowne aktywa wciąż na celowniku

Zdaniem ekspertów szansą dla polskiego rynku akcji jest utrzymanie pozytywnego nastawienia inwestorów do ryzykownych aktywów.

– Obecnie rynki dyskontują zwiększenie ekspansji fiskalnej na głównych rynkach światowych, przy założeniu poluzowania monetarnego w postaci obniżek stóp procentowych. Związana z tym globalna słabość dolara pozytywnie wpływa na emerging markets, w tym na polski rynek. Dodatkowo z krajowego podwórka spadło ryzyko podatku od ponadnormatywnych zysków od banków, a energetyka – wspierana przez regulacje i wsparcie państwa – w oczach inwestorów powróciła do grupy inwestowanych aktywów. Oczekiwania niższych stóp procentowych korzystnie powinny wpłynąć na kursy deweloperów mieszkaniowych, a wykorzystanie środków z KPO – na firmy budowlane i konstrukcyjne – uważa Marcin Materna, szef analityków BM Banku Millennium.

Mając to na uwadze, spodziewa się utrzymania lekkiej tendencji wzrostowej na krajowej giełdzie w dalszej części 2025 r. – Na więcej raczej nie ma co liczyć z uwagi na m.in. silnego złotego, który sprawia, że gorzej radzi sobie przemysł. Także konsument, wbrew prognozom, nie chce zwiększyć skali zakupów, co przedkłada się na słabsze dynamiki firm handlowych. Najlepiej w Europie radząca sobie gospodarka (pod względem wzrostu PKB) przy stabilizacji ryzyka geopolitycznego nie powinna jednak zachowywać się gorzej niż inne rynki – dodaje.