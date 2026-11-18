Do zdarzenia doszło podczas specjalnego wydania programu Telewizji Republika poświęconego Marszowi Niepodległości w Warszawie. Jak opisała Wirtualna Polska, reporterka rozmawiała z uczestnikami zgromadzenia. Jeden z mężczyzn, komentując frekwencję na marszu w kontekście aktualnej sytuacji politycznej, skierował oskarżenie pod adresem szefa rządu.

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Oskarżenie pod adresem Donalda Tuska na antenie Republiki

– Ja myślę, że Donald Tusk po prostu przekroczył wszystkie granice. On zamordował Lecha Kaczyńskiego, więc jest zdolny do wszystkiego – powiedział rozmówca.

Prowadząca nie przerwała wypowiedzi ani nie zakwestionowała przedstawionego przez mężczyznę twierdzenia. Zakończyła rozmowę, dziękując mu za udział, po czym przeszła do kolejnych uczestników marszu.

Adam Bodnar złożył skargę do KRRiT

Jak informuje Wirtualna Polska, senator skierował oficjalne pismo do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W dokumencie odniósł się do ustaleń dotyczących katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Wskazał, że raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, nazywanej komisją Millera, nie zawiera ustaleń potwierdzających umyślne działanie ani zamach. Zdaniem Bodnara nie daje on również podstaw do przypisywania Donaldowi Tuskowi odpowiedzialności za śmierć ówczesnego prezydenta.

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Senator uważa, że rozpowszechnienie takiego oskarżenia w programie telewizyjnym może stanowić naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Przepis ten określa ograniczenia dotyczące treści rozpowszechnianych przez nadawców, w tym zakaz propagowania treści sprzecznych z prawem oraz nawołujących do nienawiści lub przemocy.

W piśmie, którego treść przytacza WP, Bodnar zwrócił uwagę na znaczenie braku jakiegokolwiek komentarza ze strony przedstawicielki stacji. Jak ocenił, odbiorcy mogli odebrać takie zachowanie jako przyzwolenie na rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji i nadawanie im wiarygodności.

Bodnar ostrzega przed eskalacją agresji

Były minister sprawiedliwości zwrócił również uwagę na możliwe społeczne konsekwencje emitowania podobnych wypowiedzi. W jego ocenie publiczne oskarżanie urzędującego premiera o morderstwo może pogłębiać podziały i prowadzić do radykalizacji nastrojów.

– Szczególnie niepokojące jest to, że wspomniane oszczerstwo zostało wyemitowane za pośrednictwem medium o bardzo szerokim zasięgu, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony nadawcy, który w żaden sposób nie zakwestionował jego wiarygodności – napisał senator, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Bodnar przestrzegł także, że tego rodzaju przekazy mogą sprzyjać eskalacji agresji i zwiększać zagrożenie aktami przemocy wobec przedstawicieli władz oraz innych osób publicznych.

Senator zwrócił się do KRRiT o pilne zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec Telewizji Republika.